Digital Artifex, il primo festival padovano dell'artigianato e dell'innovazione digitale

Tre giorni ricchi di incontri e attività per unire le “apparenti” distanze che esistono tra tradizione e innovazione, tra sapere artigianale e sapere digitale, tra scuola e lavoro. È con questo ambizioso obiettivo che dal 15 al 17 marzo 2024 al Centro Culturale San Gaetano di Padova si terrà la prima edizione di Digital Artifex – Festival dell’artigianato e dell’innovazione digitale. Ideata e diretta da Padova Stories, e organizzata da Padova Stories e da Confartigianato Imprese Padova in collaborazione con il Comune di Padova – Assessorato al commercio e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Padova, la manifestazione offrirà un live expo delle eccellenze artigiane del territorio, un career day dedicato agli studenti delle superiori e dell’università, la proiezione di cortometraggi e un ricco programma di talk sulle macrotematiche dell’innovazione digitale e del futuro del mondo del lavoro. A portare prospettive e competenze su questi temi cruciali ci saranno ospiti di rilievo locale e nazionale come Pablo Trincia, Giovanni Veronesi, Gianluca Di Marzio, Andrea Giuliacci, Riccardo Pirrone, Marco Cartasegna, Daniele Francescon, Alberto Ferlin, Marco Bettiol, Alessandro Di Flaviano, Massimo Barco, Marco Scarcelli, Skuola.net e Calciatori Brutti.

Gli incontri

Tutti gli incontri sono a ingresso libero, ma è consigliata la prenotazione su eventbrite (info su orari e modalità di partecipazione alle attività sono disponibili su www.digitalartifexfestival.com e sui canali social del Festival). «Il Digital Artifex - Festival dell’artigianato e dell’innovazione digitale - racconterà al grande pubblico l’evoluzione dell’artigianato e offrirà ai giovani un'opportunità unica di immergersi nel connubio tra tradizione e modernità, creando un ambiente dinamico e ispiratore per tutti i partecipanti. Le molteplici attività del festival non solo celebrano le radici artigianali della nostra comunità, ma si pongono l'ambizioso obiettivo di integrare le nuove tecnologie e favorire le opportunità professionali ad esse collegate. È un progetto di Confartigianato Imprese Padova e Padova Stories che abbiamo deciso di sostenere fin da principio. Riteniamo infatti che investire nell'incoraggiare i giovani a esplorare questo settore in costante evoluzione sia fondamentale per il loro sviluppo personale e professionale ed anche per dare un futuro di crescita alle attività artigiane. Sono certo che la nostra città accoglierà con entusiasmo questo festival e che questa prima edizione rappresenta solo l'inizio di un percorso che ispirerà le generazioni future di talenti emergenti.”, ha dichiarato Antonio Bressa, Assessore al Commercio e alle Attività Produttive del Comune di Padova».

Le parole di Bressa

«Questa iniziativa è nata da un'esigenza concreta individuata da Padova Stories durante la nostra attività di storytelling territoriale: creare un ponte tra tradizione e innovazione, sapere artigianale e sapere digitale, scuola e lavoro. Sebbene possano sembrare realtà distanti, riteniamo che oggi siano più complementari che mai. Abbiamo concepito Digital Artifex come un festival multidisciplinare con live expo, talk, un concorso di cortometraggi locale e internazionale, e un career day; tutte attività che vogliono valorizzare il tessuto artigiano del territorio e sottolineare la sua capacità di adattarsi e prosperare attraverso l’innovazione e il passaggio generazionale. É proprio parlando di nuove frontiere dell'innovazione e di passaggio generazionale che ci rivolgiamo ai giovani, per sensibilizzarli sul fatto che le professioni del futuro possono essere svolte anche qui in Veneto» ha affermato Alessandro Pittoni, CEO di Padova Stories e direttore creativo di Digital Artifex.