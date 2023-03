Il festival del gioco ritorna in piazza. Nel weekend convegni laboratori e giochi per i bambini

Il 4 e 5 marzo 2023 il Festival del gioco ritorna in Città. Dopo il grande successo dello scorso anno e per rispettare l’intenzione di essere una ricorrenza nel calendario delle manifestazioni del Comune di Padova, l’atteso evento si ripropone come momento di partecipazione aperta a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, famiglie e alla cittadinanza, con l’obiettivo di continuare a recuperare e promuovere il senso del gioco e la cultura ludica come risorsa indispensabile per l’educazione, il benessere personale e sociale.

Gli eventi

Due giornate intere con un programma ricco di attività, tutte gratuite e alcune su prenotazione. Il Festival si aprirà sabato mattina alle ore 9.00 al Centro Culturale Altinate/San Gaetano con un convegno che esplorerà il gioco dalla prospettiva narrativa e ludobiografica. “Raccontarsi è un gioco” vedrà tra le altre personalità di spicco, la partecipazione speciale di Gianfranco Staccioli, pedagogista e autore. In contemporanea, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, la Ludoteca Ambarabà ospiterà due laboratori su prenotazione, aperti a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 14 anni che, con semplici oggetti, si divertiranno ad inventare e “srotolare storie”. Sempre presso la Ludoteca Ambarabà, dalle 15.30 alle 17.30 divertimento assicurato con lo storyteller Gianluca Caporaso che animerà il laboratorio di scrittura fantastica “Sottosopra” (evento su prenotazione). Alle 18,30 lo scrittore presenterà il suo ultimo libro “Il signor Conchiglia” presso la libreria Pel di Carota. Domenica 5 marzo l’evento si sposterà in Prato della Valle che, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, nella sua suggestiva cornice, ospiterà numerose Associazioni del territorio e i Ludobus. La piazza sarà teatro di svariate attività ludiche e di animazioni pronte ad intrattenere tutti coloro che amano il gioco.

Piva

La manifestazione è organizzata dall’Assessorato alle Politiche educative e scolastiche del Comune di Padova con il Settore Servizi Scolastici che proporrà la maratona di lettura e i laboratori sensoriali. L’assessora alle politiche educative e scolastiche Cristina Piva sottolinea: «Il gioco è un elemento formativo determinante per lo sviluppo delle nuove generazioni, ma rappresenta anche una grande risorsa a tutte le età. Potersi esprimere, comunicare, confrontarsi fare esperienze concrete, determina benessere e aumenta la qualità della vita. In questo momento storico che richiede maggior fatica e capacità di resilienza, la fantasia e l’approccio creativo ai problemi assicurano maggior equilibrio».