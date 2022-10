Torna Across the University, il festival studentesco più grande di Padova si sposta al Cus

Across the University è il festival studentesco di Studenti Per Udu Padova, giunto quest’anno alla sua quattordicesima edizione, organizzato dagli studenti per gli studenti. È un’occasione per promuovere cultura, musica, spettacolo e aggregazione. Quest'anno sarà in un'inedita e fantastica location: Il CUS di Padova, impianti L. Merigliano in via Corrado, 4 dal 12 al 16 ottobre.

I volontari

La realizzazione di questo festival, da sempre a ingresso gratuito, è resa possibile grazie al duro lavoro dei quasi 300 instancabili volontari. L'impegno è da sempre quello di rendere gli spazi universitari luoghi di cultura andando a riqualificare zone sconosciute o considerate poco attraenti. «Siamo entusiasti di poter ospitare un’iniziativa di tale spessore, che rafforza il nostro profondo legame con il mondo studentesco e universitario. Finalmente, dopo due anni difficili condizionati dalla pandemia, torniamo a sfruttare a pieno i nostri spazi come luogo di aggregazione e confronto. Ci auguriamo che questa sia una ripartenza verso un nuovo percorso lungo e proficuo» dichiara Francesco Uguagliati presidente CUS Padova.

Sostenibilità

Un occhio di riguardo anche all’aspetto della sostenibilità: dopo l’eliminazione di contenitori di plastica il festival diventa completamente #plasticfree adottando bicchieri riutilizzabili: «Studenti Per - Udu Padova è un'associazione studentesca attiva a Padova da più di 10 anni e da sempre al servizio degli studenti. Ci occupiamo di rappresentanza negli organi dell'Università, di politica cittadina e non solo, oltre a eventi culturali di varie tipologie. L'Udu si impegna quotidianamente nella lotta per un’università migliore, nella difesa dei diritti degli studenti e nel sognare una Padova e un mondo più a misura di universitario» dichiara Domenico Amico coordinatore di studenti per - Udu Padova.