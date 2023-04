Fibra ultraveloce, già cablate a Vigonza 3mila unità abitative

TIM attraverso FiberCop, la società infrastrutturale del Gruppo, sta accelerando a Vigonza il proprio piano di cablaggio con la fibra ultraveloce che ha già interessato 3.000 unità immobiliari, con un piano di lavoro finalizzato ad aumentare progressivamente il numero degli edifici connessi. Le attività di cablaggio per rendere disponibili collegamenti ad Internet fino a 10 Gigabit/s saranno, infatti, intensificate in modo da raggiungere alla conclusione del piano circa 5.500 unità immobiliari, tra case, uffici, scuole e strutture turistiche.

Vigonza è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, che ha l’obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni FTTH (Fiber To The Home) secondo il modello del co-investimento previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche. Per la posa della fibra ottica vengono utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Nel caso sia necessario effettuare scavi, questi sono realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale. TIM sta operando in partnership con l’Amministrazione comunale per limitare il disagio alla Cittadinanza e procedere speditamente con la realizzazione della nuova rete. L’investimento stimato da parte del Gruppo TIM per la realizzazione della nuova rete in fibra ottica a Vigonza è pari a circa 2,8 milioni di euro. La nuova rete super-veloce consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, consentendo la fruizione di servizi video ad alta definizione (eventi sportivi, film, serie TV), la didattica ed il lavoro a distanza da parte di più persone, la condivisione di contenuti, la gestione di videocamere e sensori da remoto ed i servizi di realtà virtuale di ultima generazione. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2. Grazie a questo piano, Vigonza sarà dotata di una rete in fibra ottica ancora più performante di quella che già oggi è a disposizione di cittadini e imprese grazie alla tecnologia FTTCab, che rende disponibili collegamenti fino a 200 megabit per 8.300 unità immobiliari, pari a oltre il 98% delle linee del comune.

Il sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro dichiara: "Con questo importante investimento realizzato nella nostra Città, TIM aggiunge un nuovo tassello all'obiettivo strategico di portare l'innovazione nel territorio e di semplificare la diffusione dei servizi digitali. Questo permetterà di sostenere le imprese industriali, artigiane e commerciali nello sviluppo delle loro attività e, al contempo, di migliorare la qualità della vita dei nostri Concittadini, in un'era in cui la connettività è divenuta un bene essenziale. Basti pensare negli ultimi tre anni quanto è stato indispensabile avere a disposizione una connessione ottimale per lavorare in smart working e studiare tramite la didattica a distanza”.

“Grazie agli ingenti investimenti fatti da TIM e alla proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale, Vigonza rientra in un ambizioso progetto che si propone di realizzare su tutto il territorio nazionale una rete interamente in fibra – dichiara Franco Tiziani, Responsabile Field Operations Line Veneto di TIM -. Si tratta di un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori e con una qualità elevatissima che consentirà a Vigonza di fare un passo importante sulla strada dell’innovazione. A beneficiarne saranno le imprese locali che avranno accesso a tutti i servizi digitali necessari allo sviluppo del proprio business e i Cittadini per i quali disporre di collegamenti ultraveloci è un aspetto fondamentale per migliorare la qualità della vita”.