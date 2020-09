Fiera Antiquaria: 80 espositori riaprono la stagione fieristica dopo il Covid. A inaugurarla la Presidente Casellati

Con la visita della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, inaugurata la Fiera Antiquaria di Padova. Un anteprima in vista dell'apertura al pubblico, con tutte le prescrizioni anti-Covid, prevista per sabato 12 settembre. La manifestazione si conclude domenica 20 settembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Casellati

«L’antiquaria è il trionfo dell’arte e dell’italianità, perché è una mostra davvero straordinaria, di respiro internazionale e testimonia da trent’anni il saper fare dei nostri artigiani e artisti – ha detto la seconda carica dello Stato ai cronisti - io mi auguro, essendo orgogliosamente padovana, che Padova sia una sorta di apripista del settore fieristico che è oggi è in grande sofferenza a seguito della pandemia. Mi auguro che nel programma di rilancio le fiere e l’intero sistema non rimanga indietro per che le fiere sono il biglietto da visita dell’Italia nel mondo». Sono 80 i selezionati espositori tutti italiani, tranne due eccezioni, un orafo inglese e un antiquario svedese. Gli antiquari partecipanti che provengono dal Veneto sonno 32:14 di Padova, 6 di Treviso, 5 di Venezia, 4 di Vicenza, 2 di Verona ed uno di Rovigo.