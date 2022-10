La Fiera batte Mps in tribunale. La banca dovrà restituire oltre 5 milioni di euro a Padova Hall

La Corte d’Appello di Venezia, con pronuncia pubblicata ieri 17 ottobre, ha confermato la decisione emessa nel 2019 dal Tribunale di Padova con cui la Monte dei Paschi di Siena era stata chiamata a restituire a Padova Hall SpA i flussi finanziari negativi generati da un contratto derivato di Interest Rate Swap, stipulato dalla società nel 2006 su un nozionale di 10 milioni di euro. Contestualmente, la Corte ha dunque imposto alla banca la restituzione dei flussi di denaro percepiti dal 2007 ad oggi, per un valore complessivo di cinque milioni di euro, oltre agli interessi moratori.

Valsecchi

«Accogliamo con soddisfazione la sentenza, che ha riconosciuto la validità delle nostre tesi» dichiara il direttore generale di Padova Hall Marco Valsecchi. «Questo passaggio rafforza il piano industriale dando ulteriore fiato all’operazione. Andiamo avanti con ancora maggiore convinzione, certi che la trasformazione del quartiere fieristico porterà beneficio a tutto il tessuto economico della città e del territorio». Padova Hall, che nel giudizio è stata assistita dall’avvocato Mario Azzarita dello studio Sat di Padova, aveva già ottenuto una sentenza favorevole in primo grado, ma a seguito dell’impugnazione da parte della banca l’esecutività della pronuncia era stata sospesa. Ora, per effetto della conferma in appello, la decisione è nuovamente esecutiva.