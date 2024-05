Fiera Campionaria, già 60mila visitatori nel primo weekend

I Lagunari arrivano da Venezia, gli elicotteristi da Pordenone (Casarsa della Delizia), da Treviso il 33° reggimento EW (guerra elettronica) e da Udine il 3° reggimento Genio Guastatori: è la rappresentativa dell’Esercito che nel 163° anno di servizio, attraverso il Comando Forze Operative Nord dell’Esercito Italiano è presente in Fiera Campionaria di Padova fino al 19 maggio con diverse attrezzature al padiglione 4 assieme alle altre forze in divisa. Quattro i padiglioni espositivi (Shopping, In famiglia, Casa, Auto) a ingresso libero con incontri e spettacoli, visitati nel primo week-end da 60mila persone.

Esercito

I Lagunari portano un Lince (Veicolo Tattico Leggero Multiruolo), il blindato leggero impiegato in Libano, Afghanistan, Kosovo, Somalia e Repubblica Centrafricana; e poi un battello pneumatico fuoribordo mimetico e diverse attrezzature subacquee per ricognizioni di spiagge e fondali prima di uno sbarco: zaini stagni per sub con regolazione dell’assetto, motore elettrico con bussola e profondimetro per percorrere velocemente lunghi tratti sott’acqua, mute in neoprene e mute stagne da portare sopra abiti civili che richiamano i film di James Bond, autorespiratori anteriori di nuova generazione che non producono bolle – e posteriori a ossigeno/miscela per aumentare la profondità d’immersione. E ancora pinne di vari tipi e il “canapone” usato per calarsi rapidamente dall’elicottero e per essere recuperati “a grappolo”. Poi il reparto roccia con spara-rampino (e scaletta) per arrampicarsi: tutti prodotti italiani, con qualche eccezione inglese e canadese. Per far provare ai visitatori i binocoli militari per la visione notturna, il 3° reggimento Genio Guastatori ha allestito una tenda pneumatica (7x5 m.) con un percorso ad ostacoli in totale assenza di luce, e ha portato una tuta da sminatore. La guerra elettronica è rappresentata da due valigette del 33° reggimento EW con computer adatti alla ricerca e ascolto di sorgenti radio nemiche. Gli elicotteristi del 5° reggimento Rigel portano una consolle. I militari presenti sono a disposizione per rispondere alle curiosità sui pezzi esposti, sulle carriere professionali e sui concorsi di arruolamento nell’Esercito.

Aeronautica Militare

L’Aeronautica Militare offre ai visitatori la possibilità di vedere ciò che vedono i piloti della pattuglia acrobatica Frecce Tricolori dalla cabina del loro biposto Aermacchi Mb-339. Il mezzo è un simulatore ludico a forma di sfera (da 800 kg) che ospita due visitatori (affiancati) per volta, di fronte ai quali scorrono le immagini di un volo effettuato dal solista (il capo formazione). Ai “passeggeri”, imbragati ai loro seggiolini, sembrerà di virare di 90 gradi a destra e di 90 a sinistra provando le sensazioni visive dei piloti. Una seconda attrazione è la sezione anteriore (2,5 x 1 metro) di un vero Aermacchi Mb-339 PAN - versione attualmente in uso alle Frecce Tricolori, tagliata dopo che il velivolo è stato messo a riposo. Sarà quindi possibile salire a bordo dalla scaletta, sistemandosi ai comandi di questo che è il solo tipo di aereo con motore a reazione in grado di ruotare attorno a uno dei suoi assi mentre si trova praticamente fermo in stallo: manovra realizzabile solo dai velivoli a elica. Infine un visore 3D fa provare l’ebbrezza di trovarsi a bordo di un caccia della pattuglia acrobatica italiana, vedendo ciò che i piloti vedono in ogni direzione a 360 gradi. È un volo interattivo da un minuto e mezzo, nella riproposizione di un reale sorvolo delle Frecce Tricolori in formazione sul cielo di Roma, filmato da uno degli Mb-339 PAN il 2 giugno festa della Repubblica italiana, durante un passaggio sopra l’Altare della patria. Nel Punto desk informazioni su concorsi, editoria, gadget dell’Aeronautica Militare.

Questura di Padova

La Questura di Padova porta esempi delle sue specialità di indagine, più una storica moto Guzzi con sidecar del 1971 e auto Alfa Romeo Tonale e Giulia. Grazie alla presenza di personale della Polizia in arrivo dall’intera provincia di Padova - Stradale, Scientifica, Reparto Mobile, Polizia di quartiere e Cinofili - vengono fornite informazioni su specifiche attività investigative. Da Padova sede del Gabinetto interregionale della Polizia Scientifica, arrivano le tute per la Scientifica e per operare in presenza di agenti biochimici e radioattivi; sarà anche illustrato come si prendono le impronte digitali, come il Luminol evidenzia tracce ematiche che ad occhio nudo non si vedono. Presenti anche dimostrazioni di cani antidroga.

Carabinieri

I carabinieri presentano una Grande Uniforme Speciale e un’uniforme operativa di reparto speciale, più un’Alfa Romeo Tonale e una moto Ducati Multistrada 1.2 impiegate quotidianamente nei servizi di controllo del territorio. In tutte le giornate espositive all’info-point con postazione web sono presenti militari dell’Arma a disposizione dei visitatori. In Fiera intervengono anche i Carabinieri Forestali per illustrare la loro attività a favore del patrimonio naturalistico e dell’ambiente, i Carabinieri Cinofili di Torreglia (PD), la Sezione Rilievi, tutti per dimostrazioni pratiche delle loro specifiche attività e i Carabinieri Artificieri con lo speciale robottino in uso all’Antiterrorismo per disinnescare ordigni improvvisati (borse, zainetti, pacchi) che il mezzo allontana e disattiva con un potente getto d’acqua ad alta pressione.

Guardia di Finanza

La presenza istituzionale della Guardia di Finanza prevede la partecipazione di due finanzieri per l’accoglienza del pubblico, che nello stand trova una Fiat 500 X in uso. Sabato 18 la Guardia di Finanza parteciperà con unità cinofila a prove di recupero stupefacenti (padiglione 4).

Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco di Padova partecipano con alcune attrezzature di servizio. Spicca Trypper, il robottino cingolato a batterie impiegato per interventi antincendio/ multifunzione in particolari situazioni critiche anche per trasporto di materiale e persone infortunate. Poi c’è il mezzo boschivo Arisfire Mad 450 DP Ford tipo Ranger adibito per spegnere gli incendi. Inoltre ci sono le uniformi da Soccorritore Fluviale Alluvionale, da Speleo Alpino Fluviale, da Urban Search And Rescue e il completo Antifiamma. Infine alcuni elmi rossi, neri e grigi attualmente in uso e un quadro dove sono rappresentate le qualifiche dei pompieri.

Croce Verde

La Croce Verde di Padova che ha da poco compiuto 111 anni interviene una ciclo-barella della grande guerra, un’ambulanza attuale, una Alfa Romeo 2 grigia del 1957 e le autoambulanze Fiat del 1963 e Opel Record del 1972. Sono 7 i militi volontari che si alternano nei 9 giorni in dimostrazioni di disostruzione delle vie aeree e di massaggio cardiaco su manichino.

Club Sommozzatori

Esiste dal 1955 come associazione sportiva dilettantistica. Il Club Sommozzatori è una delle presenze costanti in Campionaria. Nel suo stand promozionale illustra l’attività con muta, maschera, pinne, bombole e un manichino.

Gli eventi di martedì 14 maggio

Alle ore 17 nell’area “Sistema Padova” di Venicepromex al padiglione 8 Assindustria Sport presenta l’incontro Mental Training e performance sportiva. La Campionaria in settimana apre alle 16 e chiude alle 23. Ingresso libero.