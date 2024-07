Iniziato il conto alla rovescia per la Fiera del Folpo: tutte le novità

Mancano ormai meno di cento giorni all'inizio della Fiera del Folpo 2024 a Noventa Padovana. Un evento attesissimo in ogni sua edizione che quest'anno si preannuncia rinnovato e ancor più coinvolgente.

Un giorno in più

Una delle novità più rilevanti è la durata della Fiera, che quest'anno si estenderà su 6 giorni, aprendo le sue porte al pubblico giovedì 24 fino a martedì 29 ottobre, offrendo così un'esperienza più prolungata e intensa ai visitatori. Le aree parcheggio sono state confermate, garantendo ampi spazi per i visitatori che arriveranno in auto. L'arrivo in battello, ammirando i suggestivi corsi fluviali, rimarrà disponibile anche quest'anno, aggiungendo un tocco di magia al viaggio verso la Fiera. Inoltre, ci sarà un aumento dei servizi dedicati alla persona, a partire dall’aumento del numero di wc, per garantire un maggiore comfort a tutti i partecipanti.

Pesce

Un punto di grande attrattività sarà lo Squero dei Pescatori, situato nel parcheggio della banca in pieno centro a Noventa Padovana. Questo spazio sarà il ritrovo ideale per tutti gli amanti della cucina di mare. Un vero scrigno del gusto, dove i visitatori potranno assaporare le sue prelibatezze preparate da ristoratori e cuochi di strada. Protagonista assoluto ovviamente il folpo che si potrà trovare nella sua versione tradizionale ma anche alla griglia, alla gallega o sotto forma di deliziose polpette, al carpaccio o ubriaco e in caponata. Ad accompagnarlo piatti freschi e genuini ma anche più sfiziosi come le fritture di pesce croccanti. Il tutto immersi nella tradizione culinaria marinara, in un ambiente conviviale e suggestivo.

Luna Park

Anche la disposizione delle giostre subirà un'importante trasformazione. Quest'anno, tutte le attrazioni saranno raggruppate tra via Caduti sul Lavoro, piazza Giovannelli e il parcheggio degli impianti sportivi. Questa nuova configurazione creerà un'area senza interruzioni, interamente dedicata al divertimento dei più giovani e delle famiglie. Un vero e proprio Luna Park che offrirà emozioni e svago tra musica e luci, in un ambiente sicuro e unico.

Area Expo

Un'altra significativa innovazione è la nuova Area Expo, che si estenderà lungo via Roma, dall'altezza della Chiesa fino alla Banca Popolare di Verona, sul lato del Patronato. Questo spazio, più grande e prestigioso, sarà dedicato ai partner della Fiera, offrendo una “vetrina” che garantirà loro una visibilità esclusiva grazie alla posizione strategica affacciata sulla via di flusso principale dei visitatori. Gli espositori potranno presentare i loro prodotti e servizi in un contesto elegante e ben organizzato, attirando l'attenzione di un pubblico vasto e variegato.

Noventa Padovana

Commenta il sindaco Marcello Bano: «Sin dal nostro insediamento - dichiara il sindaco Marcello Bano - abbiamo lavorato per rendere questo appuntamento ogni anno più grande e più ricco, nel rispetto della tradizione ma senza mai smettere di innovare e migliorare. Una scelta che nelle ultime edizioni, premiate da un successo di pubblico senza precedenti, ha dimostrato di funzionare. La Fiera del Folpo 2024 si preannuncia come un evento indimenticabile: un mix perfetto di divertimento, cultura e gastronomia. Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano vivere un'esperienza unica, ricca di emozioni e sorprese».