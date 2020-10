Fiera Franca di Cittadella, raggiunto l'accordo, la manifestazione si farà

«Alla fine siamo arrivati ad un utile compromesso». Esprime soddisfazione il presidente della Fiva Ascom Confcommercio provinciale e regionale, Ilario Sattin, all’indomani dell’accordo sottoscritto con il Comune di Cittadella e tutte le altre sigle sindacali, in ordine alla “Fiera Franca”, “rimodulata” alla luce delle limitazioni Covid.

I fieristi

«L’iniziale esclusione dei “fieristi” – dichiara Sattin – non ci era sembrata accettabile. Adesso, a fronte del fatto che gli stessi potranno svolgere la loro attività nella giornata di domenica 25 ottobre (seppur con l’esclusione di chi somministra alimenti e bevande), riteniamo sia una soluzione che va incontro alle nostre sollecitazioni». Per quanto riguarda invece il lunedì 26, il centro storico sarà libero per lo svolgimento ordinario del mercato. «Purtroppo – conclude Sattin – la pandemia ha cambiato tutto e molte località hanno cancellato completamente le manifestazioni. Se a Cittadella si riesce dunque a fare qualcosa è un merito che va riconosciuto all’amministrazione. Ovvio che non tutti gli operatori possono ritenersi soddisfatti, ma tra il “niente” ed il “piuttosto” credo che la seconda ipotesi fosse l’unica praticabile».