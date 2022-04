Torna la Fiera di San Marco, divertimento e cultura uniscono il quartiere

Giunge alla 12esima edizione la Fiera di San Marco, organizzata a Ponte di Brenta il 25 aprile. Per tutta la giornata saranno tantissime le iniziative che animeranno il quartiere.

La Fiera

Mercato del baratto, esibizioni di danza, esposizioni di auto da corsa. E ancora musicisti ogni cento metri, concerti, giostre per i bambini. Dopo due anni di pausa dovuta al Covid la Fiera di San Marco torna in forma smagliante. «È un’iniziativa importante, viene recuperata un’antica tradizione – ha detto l’assessore al Commercio, Antonio Bressa – L’amministrazione l’ha sostenuta con forza, anche dal punto di vista economico. Ponte di Brenta ha una sua storia, una sua identità e la fiera ha saputo essere il suo tratto simbolico». Negli spazi dell'ex Caffè San Marco, inoltre, è già visitabile una doppia mostra. Il gruppo Federmodellistico Mestrino di Mestre ha realizzato dei modellini di alcune stazioni ferroviarie ora in disuso con i trenini che vanno avanti e indietro, una cura dei dettagli maniacale. E poi c'è "Sunflowers", la raccolta di foto di Roberto Visconti scattate per l'associazione Interno 7: volti di profughi ucraini giunti nel Padovano con una particolarità. Di fronte a ognuna c'è un Qr code che permette di leggere la storia delle persone dietro quelle foto. Foto che per altro si possono acquistare e il denaro sarà consegnato al reparto di Oncoematologia pediatrica per tramite della Fondazione Celeghin. «È una testimonianza di ciò che sta avvenendo – ha detto il console onorario Marco Toson – Abbiamo capito che quando c’è una catastrofe le persone si rimboccano le maniche per dare una mano. Questi sono i volti di persone scappate dalla distruzione della loro casa, della loro società. Persone che sperano di tornare anche se cominciano a capire che ormai il loro sistema sociale è stato distrutto».