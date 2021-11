Fiere e mercatini natalizi, Giordani pensa all'obbligo della mascherina

Mascherine obbligatorie per accedere a mercatini e fiere natalizie. Questo sembra l'indirizzo tracciato dal sindaco Sergio Giordani per le prossime festività. Come anticipato dal Mattino di Padova, la linea dell'amministrazione sembra chiara e già identificata, ma aspetta solo di essere ratificata dagli incontri previsti nei prossimi giorni con prefetto e azienda ospedaliera. Come già accaduto a Venezia quindi, regole più restrittive nei luoghi dove si crea aggregazione.

«Serve fare una analisi della situazione e poi, se necessario, agire in tutto quello che potrà fare l'amministrazione . conferma il sindaco - e noi, eventualmente, siamo pronti». Venerdì prossimo aprono i primi mercatini natalizi in centro e il sindaco Giordani quindi non esclude di poter firmare un'altra ordinanza (dopo quella sulle manifestazioni), che eventualmente obbligherebbe a frequentare quei luoghi indossando la mascherina. «Contenere e piegare la quarta ondata oggi è una priorità su tutto - spiega il sindaco - e siamo al lavoro col massimo impegno su questo punto. I padovani, come sempre, stanno mostrando grande accortezza. Vedo tantissimi che girano con le mascherine all'aperto a prescindere dagli obblighi e quindi vedo grande prudenza. Grazie alla loro collaborazione possiamo passare dei mesi molto più sereni di quelli visti lo scorso anno. Io vedo due priorità intanto: la terza dose e la fruizione in sicurezza degli eventi natalizi. Sulla terza dose siamo pronti a fare come per le prime due, quando siamo stati il comune che ha investito maggiormente in comunicazione e informazione di tutto il Paese. Le persone vanno informate, rassicurate e rese partecipi e se necessario lo faremo con la massima urgenza e capillarità. Voglio un Natale sicuro e concertare misure che non tolgano nulla alla magia di questo periodo, garantendo comunque la sicurezza della salute pubblica a tutti».