Filippo Magnini a Padova con una #UnaFettaDiParma

Il campione di nuoto Filippo Magnini, coinvolto in una sessione di show cooking live, ha fatto tappa a Padova per promuovere il prosciutto crudo di Parma. Insieme a lui, lo chef preparerà la ricetta del panino gourmet dedicato alla città, a base di Prosciutto di Parma e altre eccellenze DOP italiane, per esprimere il gusto dell’italianità a tutto tondo.