L'Italia è campione d'Europa, bagni in fontana e sindaco in piazza

Donnarumma para due rigori. L'Inghilterra ne manda uno sul palo e l'Italia è campione d'Europa. Dopo l'ennesima lotteria dei rigori, i padovani sono scesi per le strade della città dopo averle seguite in casa o davanti ai maxi schermi. Subito è esplosa la gioia in centro, dove tra clacson e bandiere si aspetta una “notte magica” in barba a qualche raccomandazione per contenere i contagi Covid. In migliaia stanno invadendo oggi 11 luglio le strade della città, avvolti nel tricolore e sfogando l'ultimo anno di sofferenza in una gioia che arriva ancora una volta dallo sport. Anche il sindaco Sergio Giordani ha seguito la finale al parco Prandina fino alla fine, festeggiando poi insieme ai tanti padovani presenti e in compagnia dell'assessore Andrea Ragona.

