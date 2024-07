Il Ministero finanzia con 10 milioni di euro il progetto pilota "Padova Next Generation"

Con decreto direttoriale della Direzione per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy guidato dal ministro Adolfo Urso è stato finanziato con dieci milioni di euro il progetto pilota “Padova Next Generation” della Provincia di Padova nell’ambito del Bando per la realizzazione di progetti pilota proposti dai soggetti responsabili di Patti Territoriali.

Padova Next Generation

Il Progetto Pilota “Padova Next Generation” ha come obiettivo la digitalizzazione e l’innovazione delle pubbliche amministrazioni coinvolte, attraverso il potenziamento della connettività, dei servizi digitali in cloud e la cybersecurity e allo sviluppo del turismo sostenibile e della mobilità lenta nei comuni aderenti al Patto Territoriale della Bassa Padovana, attraverso la realizzazione di nuovi itinerari turistici tematici e la valorizzazione del sistema delle ciclabili. Gli interventi del Progetto Pilota (5 di natura pubblica e 15 di natura privata) riguardano inoltre le tematiche della competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell’area interessata, e della valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile.