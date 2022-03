Moretto (Italia Viva): «In arrivo oltre 18 milioni di euro per rimettere a nuovo le strade provinciali»

«In arrivo un finanziamento di 18 milioni e 313.089 euro per rimettere a nuovo le strade provinciali di Padova. Da qui al 2029 tutte le province venete avranno dal Governo importanti risorse per garantire la sicurezza sui propri tratti stradali: un’azione necessaria e doverosa, considerata la situazione in cui versano molte arterie»: ad annunciarlo è la deputata veneta di Italia Viva, Sara Moretto.

Strade

Il piano di finanziamento prevede una prima tranche nel 2022 di 1.077.241 euro per poi incrementare notevolmente negli anni successivi: 1.184.965 nel 2023; 1.723.585 nel 2024; 1.400.413 nel 2025; 3.231.722 per ciascun anno dal 2026 al 2029. «Il Governo - prosegue Sara Moretto - ha dato risposta alle esigenze dei territori. I finanziamenti per le strade provinciali e regionali, già passati in conferenza Stato-Regioni, ammontano complessivamente a 1,7 miliardi di euro e saranno destinati alla manutenzione. Il carattere pluriennale del finanziamento consente una programmazione che spesso è negata da una disponibilità di risorse che arrivano con il contagocce. L’ammodernamento del nostro Paese passa anche dalla valorizzazione e messa in sicurezza delle strade secondarie».