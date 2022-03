Fine dell'emergenza sanitaria, scade (o quasi) il green pass anche sui mezzi pubblici

Oggi è l'ultimo giorno di emergenza sanitaria. Da domani 1 aprile, il green pass non sarà più obbligatorio per molte attività quotidiane. Ecco le regole in vigore da domani

PER ACCEDERE AGLI UFFICI PUBBLICI E AI NEGOZI

Non è più richiesto nessun tipo di green pass (né base né rafforzato), resta l'obbligo di indossare la mascherina protettiva (è sufficiente la mascherina chirurgica).

PER ACCEDERE A BAR E RISTORANTI

Non è più necessario esibire il super green pass (disponibile solo per chi è vaccinato o guarito dal Covid) per sedersi ai tavoli esterni di bar e ristoranti. Il green pass viene richiesto solo per gli ambienti interni e solo nella versione base (ottenibile con il risultato negativo di un tampone).

PER ACCEDERE A CINEMA, TEATRI E PALESTRE

Fino al 30 aprile, rimane l'obbligo di presentare il super green pass per accedere a cinema, teatri, palestre, piscine e per andare ai concerti. Rimane l'obbligo di indossare le mascherine ffp2.

Fino al 30 aprile, per accedere agli eventi al chiuso è necessario presentare il super green pass, mentre, per quelli all'aperto è sufficiente il green pass base.

PER ACCEDERE A MUSEI, MOSTRE E BIBLIOTECHE

PER IL TRASPORTO LOCALE

Non è più necessario essere in possesso del green pass per spostarsi su mezzi pubblici del trasporto locale, rimane l'obbligo di indossare la mascherina ffp2.