Taglio allo smartworking, ecco cosa cambia da settembre

Da giovedì primo settembre saranno attivate le modalità semplificate di comunicazione di avvio dello smart working, come indicato dal Ministero del Lavoro. Da quella data infatti sarà sufficiente comunicare sempre in via telematica al Ministero i nominativi dei lavoratori interessati e le date di inizio e fine delle prestazioni di lavoro eseguite in modalità agile. La normativa emergenziale legata a questa tipologia contrattuale termina il 31 agosto e dal primo settembre ciascun lavoratore interessato dallo smart working dovrà sottoscrivere un accordo individuale che dovrà essere conservato per 5 anni dalla sua sottoscrizione.

Il modulo

Il modulo, allegato al provvedimento ministeriale, è reperibile on line sul sito del Ministero del Lavoro. Il datore di lavoro potrà agevolmente compilarlo previa autenticazione SPID o CIE seguendo le indicazioni fornite nel Decreto stesso. Tale modulo potrà essere utilizzato, oltre che nel caso di attivazione anche nelle ipotesi di modifica dell’accordo, di recesso dallo stesso o di annullamento della sottoscrizione. Il Decreto precisa infine che restano valide le comunicazioni effettuate secondo la disciplina previgente.