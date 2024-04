Stop alle limitazioni antismog, tornano in pista anche i veicoli più inquinanti

I padovani potranno riaccendere i motori delle loro vecchie auto. Si chiude ufficialmente oggi, 30 aprile, il periodo di limitazioni al traffico per i veicoli inquinanti. Nei prossimi giorni saranno forniti tutti i dati relativi agli sforamenti, ma rispetto agli scorsi anni i numeri dovrebbero essere decisamente inferiori, visto che gli stati di allerta arancione e rosso sono scattati molto più raramente. Lo scorso anno, a fine aprile, erano stati 27 i giorni in cui la concentrazione nell’aria di polveri sottili aveva superato i 50 microgrammi per metro cubo consentiti. Nel 2017 erano stati raggiunti già a febbraio, nel 2018 e 2019 a marzo, nel 2020 di nuovo a febbraio, nel 2021 ad inizio aprile e nel 2022 a fine marzo.

I blocchi

Le misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico sono in vigore dal primo ottobre: oggi si chiude il periodo di limitazione del traffico e degli impianti termici previsto dal pacchetto di misure straordinarie approvato dalla Regione. Le misure sono state applicate sulla base di tre livelli di allerta (verde, arancio, rosso) definiti dai bollettini Arpav sui dati di concentrazione misurati e previsti di Pm10 emessi ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Padova è finita poche volte in zona rossa, soprattutto a cavallo tra le festività, arrivando però a bloccare anche migliaia di Euro 5.