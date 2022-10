All'Arcella il (finto) casting su Pornhub per sensibilizzare contro la violenza sessuale

Manifesti "hard" in chat e appesi all'Arcella che annunciano un casting per film pornografico. E' la trovata di quelli di Arcellatown, nasconde in realtà l'adesione all’iniziativa di Amnesty International Italia, #Iolochiedo. E' già la seconda volta che accade, dopo il "pesce d'aprile" del 2021. Sul cartello viene promosso un casting per domani 17 ottobre al Colbachini, che in realtà non ci sarà.

La (non) rivendicazione

Per ora non è avvenuta ufficialmente, ma ad aprile dello scorso anno il quartiere venne invaso di manifesti identici. La firma quindi c'è. «L'inziativa per il 1° aprile 2021 non è supportata né condivisa da Amnesty International Italia ma organizzata da Arcellatown per supportare e rilanciare una loro campagna in cui crediamo», scrissero all'epoca. Una campagna, quella di Amnesty volta a sensibilizzare su un aspetto troppo spesso dato per scontato, il consenso che quelli di Arcellatown hanno deciso di sostenere con questa trovata. Da qui l'idea di mettere manifesti in tutto il quartiere. «Il concetto di “consenso” richiama alla necessità, in una relazione, di rispettare sempre la volontà dei due partner», evidenziano nel comunicato che si raggiunge automaticamente attraverso il bar code stampato sul manifesto. Un concetto semplice ma da tenere sempre ben presente.