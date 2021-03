Palazzo Maestri si colora di lilla per la Lotta ai Disturbi del Comportamento Alimentare

In occasione della decima Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio nel giorno del 15 marzo, Palazzo Eugenio Maestri domenica 14 marzo alle ore 19.30 si illuminerà di lilla per focalizzare l’attenzione sui Disturbi del Comportamento Alimentare.

Fiocchetto lilla

La Città di Selvazzano Dentro, in collaborazione con l’Associazione Ali di Vita ODV da marzo 2016 organizza diversi progetti di sensibilizzazione, informazione, formazione, ascolto, supporto psicologico con colloqui professionali, rivolti ai cittadini, ai genitori, agli adolescenti, agli insegnanti, allenatori ed educatori. «Vogliamo ricordare - sottolinea il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi - la decima Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, simbolo della sensibilità verso le problematiche legate ai Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA). Quest’anno a causa della pandemia il “Fiocchetto Lilla” sarà diverso ma non meno sentito. Dal 2017, per questa importante Giornata Nazionale, esponiamo due Panchine Lilla: una all’ingresso del Municipio e una all’ingresso della nostra Biblioteca. Per l’occasione da domenica 14 marzo tutte le sere Palazzo Eugenio Maestri si tingerà di lilla. La Città di Selvazzano Dentro conferma ancora una volta la volontà di tenere alta l’attenzione sui Disturbi Alimentari, soprattutto in questo periodo di particolare difficoltà da parte di tanti giovani e famiglie». Il Fiocchetto Lilla è il simbolo della lotta ai Disturbi Alimentari. È nato dalla volontà di un genitore per ricordare chi non ce l’ha fatta, ma anche per lanciare un messaggio di speranza per chi può e deve chiedere aiuto, per chi è rimasto in silenzio troppo a lungo. È un simbolo che vuole unire la voce di tantissimi genitori, associazioni per costruire una cultura fondata sull’ascolto, che possa abbattere il muro dei pregiudizi e lasciare spazio alla condivisione.

Disturbi alimentari

In data 19 giugno 2018, la Giornata del Fiocchetto Lilla è stata sancita dalla Presidenza del Consiglio e il 15 marzo è stato riconosciuto istituzionalmente come Giornata Nazionale contro i Disturbi dell’Alimentazione. «Proseguono le richieste per il servizio gratuito dei Colloqui Psicologico Clinici Professionali rivolti sia alle persone che soffrono che ai genitori o familiari - racconta la Presidente dell’Associazione “Ali di Vita ODV” Loredana Borgato - tenuti dalla specialista la Dottoressa Michela Pepe, Psicologa Clinica e Psicoterapeuta Perfezionata nei Disturbi Alimentari e Disagi Giovanili. Il servizio Colloqui Psicologico Clinici Professionali gratuiti è iniziato lo scorso ottobre ed è tuttora attivo, essendo cresciuta la richiesta di aiuto dal mese di marzo abbiamo implementato il servizio portandolo a quattro appuntamenti. Non solo Disturbi Alimentari ma anche Disagi Giovanili, per dare loro modo di avere un punto di partenza dal quale poter gestire le diverse difficoltà. Ricordiamo che il disturbo alimentare è una patologia dalla quale si può guarire, è importante non provare vergogna, non avere paura e chiedere aiuto tempestivamente».