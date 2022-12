Fiom-Cgil Padova a congresso per eleggere il Segretario Generale

Giovedì 15 e venerdì 16 dicembre 2022 si terrà a Rovigo l’8° Congresso della Fiom-Cgil di Padova al Centro Congressi in viale Porta Adige n°45. La prima giornata avrà inizio con il saluto del sindaco di Rovigo alle 10, seguito dalla relazione introduttiva del segretario generale uscente Loris Scarpa.

Interventi

Dopo la relazione si alterneranno i saluti delle istituzioni, delle associazioni datoriali industriali e artigiane e degli altri sindacati confederali dei metalmeccanici delle province di Padova e di Rovigo. La mattinata continuerà con i contributi di alcuni ospiti: il prof. Marco Mascia, Professore di Relazioni Internazionali, Coordinatore della Rete delle Università per la Pace, Presidente del Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università di Padova il quale parlerà di guerra in Ucraina e del ruolo dell’Unione Europea; Gianni Rocco di ASSOPACE interverrà in merito ai conflitti nel mondo; Matteo Gaddi, ricercatore della fondazione Sabattini e Fiom Veneto porterà un suo intervento sulla questione salariale e di quanto all’aumento degli utili per le imprese non sta corrispondendo un bilanciato aumento degli stipendi di lavoratrici e lavoratori. La prima parte del giovedì si concluderà con il contributo della prof.ssa Tania Toffanin, sociologa del lavoro e facente parte dell’Istituto di studi sul Mediterraneo (ISMed-CNR), in merito a gap salariale e alla questione del lavoro femminile. Nel pomeriggio riprenderanno i lavori con i saluti dell’Anpi seguiti dall’intervento del Segretario Generale della Camera del Lavoro di Rovigo, Pieralberto Colombo, che sarà seguito dal dibattito e dagli interventi dei delegati e delegate delle due province fino a chiusura lavori.

Votazioni

La seconda giornata si aprirà con la partecipazione in videoconferenza del climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli che parlerà dei problemi della crisi climatica e dei possibili scenari futuri. Successivamente interverranno, con annessi dibattiti, Aldo Marturano, Segretario Generale della Camera del Lavoro di Padova e il Segretario della Fiom Cgil Nazionale Luca Trevisan. Al pomeriggio si proseguirà con i lavori congressuali che termineranno con le votazioni e l’elezione del Segretario Generale della Fiom di Padova e della Fiom di Rovigo.