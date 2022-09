In piazzetta Sartori spunta un'altra opera d'arte che si ispira alla resilienza

Oggi 16 settembre in un’assolata piazzetta Sartori a Padova è finalmente sbocciata “Fioriture”, opera d’arte contemporanea di Enrico Marcato, simbolo di rinascita e resilienza frutto dalla collaborazione tra l’agenzia patavina 3.2 Comunicazione e Banca di Asti, che attraverso questa donazione ha voluto rafforzare e consolidare la sua presenza pluriennale in città. La scelta di rappresentare questi due concetti tramite l’installazione di un albero in metallo di oltre 3 metri di altezza a tinte variopinte è legata proprio alla volontà, espressa fortemente dalla Banca astigiana, di sottolineare l’attivismo e la vitalità artistica e culturale di Padova con un elemento che ambisce, tra le altre cose, a raffigurare l’emblema del progetto comunale “10 mila alberi per Padova”.

Colasio

A fare gli onori di casa l’assessore alla cultura, Andrea Colasio: «Il Palazzo della Ragione, la stessa Cappella degli Scrovegni nacquero mettendo assieme cultura, banca e finanza. È un’antica tradizione che ha attraversato l’identità padovana nei secoli, tanto che oggi sono numerose le banche impegnate in azioni di valorizzazione culturale. Marcato lo apprezzo molto, ha sempre saputo giocare sui materiali esistenti, è un artista che ha una sua cifra e che si inserisce bene in questa piazza. La città ha bisogno di diffusività culturale: abbiamo la Biennale della street art e due siti Unesco, siamo Capitale artistica del Trecento oltre che una città con la volontà strategica di dialogare con i linguaggi del contemporaneo». Proprio a poche centinaia di metri dalla piazzetta luogo dell’installazione sorge un gigantesco castello che nel giro di tre anni diventerà il più grande polo europeo per il design e l’arte contemporanea. «Il fatto che le nostre piazze possano ospitare opere di artisti contemporanei che sappiano confrontarsi con quei tipi di linguaggi è uno dei tanti modi che abbiamo di raccontare Padova come grande città europea, anche ai tanti turisti che continuano ad attraversarla in questi giorni». Banca di Asti ha così dimostrato «intelligenza culturale e strategica: è venuta qui in punta di piedi, inserendosi nell’humus cittadino e recependo l’antico messaggio di Scrovegni e magnates padovani di saper coniugare bello e denaro, il quale non è il demonio ma anzi si può declinare in opere di valore, come questo bellissimo albero. Chissà che si riesca a continuare una collaborazione strategica così proficua».