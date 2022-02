Tram, c'è la firma per il Sir 2. I sindaci: «Così si cambia la storia di una provincia»

Ora non si torna più indietro. Oggi 3 febbraio è stato firmato il protocollo di collaborazione tra Padova, Vigonza e Rubano per la realizzazione del Sir 2, la terza linea del tram. «Un altro giorno storico. Ora però dobbiamo correre, perché entro giugno 2026 dovrà essere tutto pronto» il commento del sindaco, Sergio Giordani. A Palazzo Moroni si sono incontrati Giordani e i sindaci di Rubano e Vigonza, Sabrina Doni e Stefano Innocente Marangon, per mettere nero su bianco l'accordo approvato già dai rispettivi consigli comunali e dal consiglio di amministrazione di Aps Holding.

Sir 2

La linea tranviaria Sir 2 è un’opera fondamentale per la città che, oltre a vedere coinvolte tre amministrazioni e Aps Holding, prevede un’ingente quantità di procedimenti per i quali è necessaria una stretta collaborazione e una serrata coordinazione tra tutti gli attori coinvolti fin dalla primissima fase. La tratta è quella che andrà da Busa di Vigonza fino a Rubano passando attraverso la direttrice est-ovest. Il progetto, in fase preliminare, che prevede un percorso complessivo di 17,5 km è inserito nel Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) del Comune di Padova e del Comepa e prevede lo sviluppo del sistema intermedio a rete Sir1 con il Sir3 (conosciuto come sistema Smart). I tre assi tramviari si snodano attorno al piazzale antistante la stazione ferroviaria, punto centrale della città di Padova, creando un sistema completamente interconness. Il protocollo in discussione fissa i termini di questa collaborazione, finalizzata alla massima pianificazione fin dalle primissime fasi per la realizzazione dell’opera. Prevede poi un apposito tavolo tecnico costituito dal responsabile del procedimento e da u dirigente o funzionario apicale per ogni amministrazione, formalmente designato dal sindaco, con il compito di esaminare ed istruire ogni possibile questione inerente la realizzazione. A questi si unirà un collegio di indirizzo costituito dai sindaci di Rubano, Padova e Vigonza, con il compito di dettare gli indirizzi politici. Qui in basso il cronoprogramma che dovrà essere rispettato.

La collaborazione

In sostanza le parti coinvolte oggi hanno dichiarato l'assoluta strategicità della linea tranviaria Sir2, ritenendo opportuno compiere ogni azione al fine di cogliere le opportunità di finanziamento offerte dal Pnrr. E i tempi sono stretti. Per rispettare le tempistiche dettate dallo stesso Pnrr, che prevedono l’esercizio dell’opera entro il 30 giugno 2026 e l’assegnazione dei lavori entro il 31 dicembre 2023, è assolutamente necessario un vero e proprio salto di qualità delle strutture amministrative e del metodo di lavoro.

I sindaci

«Con questo progetto avremo 20 milioni di passeggeri all'anno – sostiene il sindaco di Padova, Sergio Giordani – e sarà una città completamente diversa. Quando sono arrivato io c'erano 0 milioni per questo piano, ora ne sono arrivati 400. Questi sono i fatti. Questi sono i progetti che cambiano la città e gli investimenti per il futuro»- «Ora si che si può parlare seriamente di 'Grande Padova', cosa che si fa inutilmente da decenni – aggiunge il sindaco di Rubano, Sabrina Doni - .E il merito è di chi ci ha creduto fino in fondo e ha progettato il Sir 2. E' un momento storico». «Bisogna evidenziare il ruolo fondamentale che ha avuto Giordani, che da quando è arrivato ha rimesso in piedi il tavolo del Comepa, pensando a tutti i comuni limitrofi e non solo a Padova - chiude il primo cittadino di Vigonza, Stefano Innocente Marangon – anche perchP chi non sogna non può attrarre investimenti di questo tipo. Dopo 696 giorni (e mostra il celluare con il numero) siamo arrivati ad un risultato unico».