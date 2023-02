Nuovo accordo per i canoni d'affitto concordato, firmato il via libera a Palazzo Moroni

Le associazioni degli inquilini, dei proprietari e degli studenti universitari hanno sottoscritto oggi 17 febbraio, con la mediazione del Comune di Padova, il nuovo accordo territoriale per le locazioni a canone concordato. Alla firma erano presenti Sicet, Sunia, Unione Inquilini, Uniat, Asppi, Sindacato Studenti Asu, Obiettivo Studenti, Udu Padova, Uppi, Federproprietari, Confedilizia ed Esu. Il documento è stato presentato dai rappresentanti delle associazioni e dei sindacati a dagli assessori comunali Francesca Benciolini e Antonio Bressa e cade in un momento di profonda crisi abitativa per Padova, come per molte altre città, ma con l’aggravante del numero di studenti in continuo aumento.

Sicet

Soddisfazione per l’accordo raggiunto è stata espressa dalla segretaria del Sicet di Padova (Sindacato Inquilini Case e Territorio, che fa riferimento alla Cisl) Giulia Zago, che ha però sottolineato l’importanza di accompagnare l’accordo anche ad altre misure. «Il canone concordato è uno degli strumenti che possono essere introdotti per arginare l’emergenza abitativa e cercare di mettere un freno ad un mercato immobiliare che vede un costo degli affitti sempre più alto. Per calmierare i prezzi, insieme a questo strumento ci sono altre misure che devono essere messe in campo e implementate. La prima è quella che abbiamo già definito con il Comune e che riguarda l’utilizzo della leva fiscale, attraverso l’Imu, prevedendo delle aliquote ridotte per coloro che scelgono di utilizzare il canone concordato, in particolare per chi deciderà di chiedere un canone inferiore di almeno il 15% del massimo previsto dagli accordi territoriali. L’altra questione sulla quale stiamo lavorando per migliorare la situazione e sulla quale chiediamo un confronto costante con il Comune è quella degli sfratti: il protocollo sfratti che abbiamo firmato a dicembre del 2021 è scaduto e dev’essere rinnovato per renderlo un ulteriore strumento di aiuto concreto alle famiglie. Infine, il Comune deve farsi interprete di un’istanza che arriva da più parti: va abolita la cedolare secca al 21% per il canone libero. Un’imposta sostitutiva così bassa per chi decide di non rispettare i limiti previsti dall’accordo territoriale non è certo di stimolo per i proprietari a scegliere il canone concordato. Un tipo di contratto che, va sottolineato, oltre a prevedere canoni più bassi è anche più sicuro sul piano formale, perché controllato da un’associazione di categoria».

Unione Inquilini

«L’accordo territoriale per Padova sui canoni concordati, sottoscritto dopo una lunga trattativa tra le organizzazioni sindacali della proprietà, degli inquilini e dalle organizzazioni studentesche, a cui si è aggiunto l’Esu, fotografa una realtà che continuiamo a contrastare, non che accettiamo supinamente. Si tratta del monopolio del mercato locativo da parte della proprietà, che si può permettere di tenere sfitti migliaia di alloggi malgrado gli oltre mille sfratti pendenti e la domanda crescente, affittarli a libero mercato continuando a godere della cedolare secca, anche se si è grandi proprietari e con un reddito altissimo, oppure affittarli al prezzo che vuole con la formula degli affitti brevi, a studenti, lavoratori e turisti, aggirando la normativa e non pagando le tasse dovute: sono ormai più di 1.500 gli AirBnB a Padova, affittati in gran parte per molti mesi all’anno, non come attività occasionale. Perciò ci siamo mobilitati durante questi mesi, con manifestazioni davanti al Comune di Padova, insieme agli Sportelli Sociale di via Bajardi e Catai, al Sindacato Studenti - Link. Siamo riusciti a coinvolgere anche gli altri sindacati inquilini, aprendo un tavolo con il Comune per chiedere un intervento deciso per regolare e calmierare gli affitti: diminuzione dell’Imu e dell’addizionale Irpef comunale per chi affitta alle tariffe minime del canone concordato, aumento per chi tiene sfitti o affitta a canone libero; regolazione e monitoraggio delle locazioni brevi. Siamo riusciti ad ottenere la diminuzione dell’Imu per il 2023, dall’1,02% fino allo 0,76% per chi affitta riducendo del 15% il canone massimo previsto dall’accordo territoriale, e l’aumento all’1,06% (il massimo possibile) per chi utilizza il canone libero, gli affitti brevi e gli alloggi sfitti. La mobilitazione ha aperto una strada, ma non basta, perché il Governo Meloni, confermando la cedolare secca per tutti, favorisce il monopolio della proprietà, non la calmierazione dei canoni concordati. Perciò rilanciamo la mobilitazione contro la vendita degli alloggi Ater per difendere le case popolari pubbliche, per lo sviluppo dell’edilizia residenziale per gli studenti, soluzioni strutturali per far abbassare gli affitti del settore privato, possibili con l’utilizzo dei fondi Pnrr non con l’aumento delle spese militari. Chiediamo al sindaco di Padova Giordani e all’assessora alla casa Benciolini di fare la loro parte: contrastare la vendita degli alloggi Ater, introdurre rapidamente la regolazione delle locazioni brevi, sull’esempio di altre città europee ed italiane, e monitorare con estrema attenzione e in collaborazione con le organizzazioni sociali e la Guardia di Finanza il mercato locativo cittadino per contrastare il mercato nero».