Voucher fitness e incentivi fiscali: approvata una mozione in consiglio regionale

In consiglio regionale mercoledì 23 febbraio è stata approvata una mozione a sostegno del mondo del fitness e delle palestre. L'obiettivo è aiutare il settore nel post-pandemia.

La mozione

«Grazie alla nostra mozione il Veneto si farà parte attiva presso il Governo per nuove misure a sostegno del settore del fitness, chiedendo la defiscalizzazione delle spese sostenute dagli utenti per gli abbonamenti alle palestre, l’introduzione di un ‘voucher fitness’ simile al ‘bonus terme’ e la previsione di incentivi fiscali sulle spese sostenute per l’adeguamento delle strutture e delle attrezzature - ha detto il consigliere regionale padovano di Fratelli d’Italia, Enoch Soranzo, primo firmatario della mozione - Il mondo dello sport ha pagato pesantemente gli effetti dei lockdown e delle tante restrizioni imposte in questi ultimi due anni per contrastare la pandemia, non ultimo l’obbligo di green pass rafforzato per l’accesso alla pratica di larga parte delle attività sportive. I soli centri fitness stanno registrando un netto calo di utenza, che supera in taluni casi anche il 60%: ciò a fronte di un progressivo aumento dei costi vivi di gestione, dagli affitti all’energia, oltre all’ammortamento degli investimenti fatti negli anni passati. Ingenti le perdite dunque accumulate finora, a cui si aggiunge oggi anche il peso dei rincari energetici e della fiammata inflazionistica registrata nell’ultimo periodo in Italia ed in Europa - aggiunge - il quadro è preoccupante perché sono molte le attività già oggi in difficoltà, che senza misure proporzionali alla gravità della situazione si avvieranno ben presto alla chiusura: il governo ascolti le nostre proposte e intervenga al più presto per scongiurare la perdita di posti di lavoro e ulteriori danni per l’intero comparto».