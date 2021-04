Nuove aree fitness "tecnologiche" all'aperto: lo "street workout" si fa al parco

Al parco di via Modigliani, nel quartiere di Sant’Agostino, sono in corso i lavori di installazione di nove attrezzi per praticare fitness all’aria aperta, il cosiddetto “street workout”.

Fitness

Sono attrezzi di ultima generazione, che offrono la possibilità di eseguire numerosi esercizi sportivi, le cui istruzioni si potranno scaricare sul proprio telefonino inquadrando con la fotocamera l’apposito QR code. Dopo il necessario assestamento e la realizzazione di una pavimentazione antitrauma sottostante, i nuovi attrezzi saranno inaugurati il prossimo primo maggio e saranno quindi a disposizione di tutti i cittadini. «Lo sport è salute e contribuisce a rafforzare le difese immunitarie» dichiara il sindaco di Albignasego, Filippo Giacinti, «aspetto quanto mai importante soprattutto in questo periodo. Cerchiamo di favorire quindi in tutti i modi possibili l’attività motoria all’aria aperta, grazie a queste nuove strutture sportive nei parchi, di libero accesso a tutti, che stiamo pensando di implementare ulteriormente».È già accessibile la nuova “macchina” polifunzionale installata in via Lovato de’ Lovati all’interno del parco “Primavera”, richiesta di alcuni ragazzi del quartiere; a breve sarà realizzata anche la pavimentazione sottostante in gomma per attutire i traumi. I cittadini possono liberamente utilizzare le strutture anche al parco dei Ferri (alcune delle quali sono dedicate anche alle persone diversamente abili o con difficoltà motoria), in via E. Mario a Carpanedo, in via Genova (che prossimamente saranno sistemate e riqualificate) e nel parco di via San Bellino a Mandriola.

Aree attrezzate

Una nuove struttura per basket e calcetto è stata realizzata, su proposta del Comitato di Quartiere di Lion, in via Sant’Andrea, mentre si è in attesa dell’inaugurazione, entro maggio, del nuovo parco in via della Costituzione, nel quale saranno presenti una struttura polivalente e la pista per bici per il pump track. «Come l’anno scorso» aggiunge l’assessore allo Sport, Gregori Bottin «stiamo lavorando per organizzare anche quest’estate il progetto "Sport al parco”, che tanto successo ha riscosso tra i ragazzi: grazie a sette associazioni sportive di Albignasego per l’intero mese di giugno 310 tra bambini e ragazzi tra i 4 e i 17 anni hanno potuto svolgere attività motoria gratuita nei parchi cittadini. Anche quest’anno verrà riproposta l’iniziativa e stiamo preparando numerose sorprese anche per il ritorno di “Sportivando"».