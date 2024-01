Attivo il nuovo protocollo di utilizzo dei fitosanitari

A seguito delle nuove direttive emanate dalla Regione Veneto, che individuano un nuovo schema di regolamentazione comunale per l’uso dei prodotti fitosanitari e introducono alcune novità riguardanti i criteri per l'individuazione delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, tra queste i “siti altamente sensibili”, il Comune di Albignasego ha prodotto un nuovo regolamento rispondente ai nuovi indirizzi regionali. Le principali novità introdotte sull’utilizzo di fitosanitari consistono nell’individuare i cosiddetti "siti altamente sensibili", che comprendono le strutture collettive frequentate in maniera continuativa e prolungata da soggetti in età evolutiva e nell’introdurre alcuni obblighi tesi a garantire la tutela delle abitazioni i cui residenti sono soggetti alla possibile "deriva" di prodotto fitosanitario distribuito alle coltivazioni agrarie. Il regolamento prevede che negli orti sociali possano essere usati solo prodotti per l'agricoltura biologica.

L'assessora Luise

«Abbiamo individuato e trasmesso a tutte le autorità competenti le aree a verde “primario” e “secondario” e i “siti altamente sensibili” frequentate in maniera continuativa e prolungata, per l’intero anno o per uno o più periodi dell’anno, da soggetti in età evolutiva (0-17 anni), che costituiscono un sottogruppo di popolazione particolarmente vulnerabile ai possibili effetti sulla salute dei prodotti fitosanitari – ci spiega l’assessore all’ambiente Valentina Luise – abbiamo voluto adeguarci in tempi brevi alle normative regionali per garantire la massima tutela per i nostri cittadini, soprattutto alla fascia della popolazione in età evolutiva».