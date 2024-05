I sindacati uniti per la pace. Sabato al Cavalleggeri flash mob di associazioni e sindacati

Sabato 1° giugno, torna l’ormai tradizionale appuntamento con la pace – questa è ormai la terza edizione – promosso da “Uniti per la Pace - Padova” (la sigla dietro cui si riconoscono una ventina di associazioni, sia laiche che religiose, unite dai valori della pace e tenacemente in opposizione a tutte le guerre nel mondo) che quest’anno ha deciso di organizzare un’iniziativa che parli di pace all’interno del Parco Cavalleggeri di Corso Milano, 113 intitolata “Per una Repubblica di Pace”.

L'iniziativa

L’iniziativa, il cui inizio è previsto alle ore 18.00, avrà il patrocinio del Comune di Padova che porterà i suoi saluti attraverso l’Assessora Francesca Benciolini, e si svilupperà attraverso diversi momenti: innanzitutto la discussione proprio sul luogo scelto per l’evento, vale a dire uno spazio dove un tempo era presente la Caserma Prandina, successivamente convertito in Parco e, dunque, in un luogo di pace, a vocazione sociale e a disposizione delle persone. Un parco che ha all’interno dei simboli di Pace che verranno raccontati e spiegati, con interventi sul tema del disarmo e a favore di una reale applicazione della legge 185/90 che regola l’import ed export di armi, fino alle battaglie condotte per la messa al bando delle armi nucleari. Accanto a questo, troveranno la parola diversi testimoni diretti dell’esperienza che vivono coloro che nel corso della propria vita si sono trovati ad essere profughi, a lasciare il proprio Paese devastato dalla guerra e a vagare in cerca di un luogo sicuro. Accanto a tutto questo, ad allietare la serata anche i canti del Coro 'Canti migranti', una Mostra sul Nucleare e, per i bambini, le attività di un laboratorio didattico grafico sulla pace. Ultimo particolare da memorizzare: in caso di pioggia l’evento sarà annullato.

Le associazioni

«Il 1° giugno – fanno sapere da ‘Uniti per la Pace - Padova’ – è diventato, per le Associazioni padovane che si riconoscono dietro la nostra sigla, un appuntamento fisso per manifestare la pace. Quest’anno, non a caso, l’evento si svolgerà al parco Cavalleggeri diventato, dopo essere stato lo spazio dove c’era la Caserma Prandina, un luogo simbolo di Pace della nostra città. Una trasformazione giunta dopo un lungo percorso composto da diversi atti concreti che ne hanno trasformato la natura, facendo diventare un posto dove un tempo si ragionava su come fare la guerra in un altro dove si fa esattamente il contrario e ci si gode la pace. Si tratta proprio di quegli atti e quei percorsi concreti di pace che come società civile continueremo a chiedere al nostro Paese e all’Europa di non smettere mai di intraprendere, partendo da una prima basilare ed elementare considerazione e richiesta: Cessate il fuoco. Ora. Subito».