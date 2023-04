Denim day anche a Padova, tutti in jeans contro la discriminazione e la violenza di genere

Anche quest’anno Break The Silence Italia, in diverse città italiane tra cui Padova per la prima volta, organizzerà un flash-mob in occasione del Denim Day, giornata mondiale di sensibilizzazione contro la violenza di genere e in particolare contro la vittimizzazione secondaria o victim blaming, anche conosciuto come il famoso “te la sei cercata!”.

La storia

Il Denim Day prende tristemente il nome da una sentenza della Corte di Cassazione italiana degli anni Novanta: tale sentenza, nel 1998, annullò una condanna per stupro a carico di un 45enne poiché «la vittima di 18 anni indossava jeans aderenti e dunque difficili da togliere senza il consenso della vittima». Questo giorno viene celebrato in tutto il mondo grazie all'istituzione della giornata da parte dell'associazione californiana Peace Over Violence, che chiede in questa giornata di indossare i jeans come atto politico contro la violenza di genere. Break The Silence Italia da tre anni ormai organizza un Flash mob che attiri più attenzione possibile rispetto al solo indossare i jeans. L'iniziativa consiste nell'invitare chiunque voglia partecipare a portare un paio di jeans da stendere in piazza insieme a tutte le altre persone presenti, esibendo questo simbolico oggetto in un luogo pubblico e invitando chi assiste a riflettere sull'accaduto e sul fenomeno sociale della vittimizzazione secondaria. Inoltre, ogni anno, i jeans raccolti sono donati ad associazioni o enti che necessitano di vestiti. L'evento verrà svolto su più piazze italiane, cercando di avvicinare più persone possibili alla Giornata del Denim Day, e sarà inoltre accompagnato da un flashmob online sulla pagina instagram @denimdayitalia, chiedendo di taggare la pagina dell’associazione @breakthesilence_ita con hashtag quali #èstuproanchecoijeans e #itsrapealsowithjeans.

Padova

Anche il Comune di Padova accoglie il Flashmob organizzato da Arianna Simonetto e Benedetta Terranova, rispettivamente co-fondatrice e socia dell’associazione Break The Silence Italia, che credono fortemente nell’evento come atto di sensibilizzazione contro la violenza di genere. L’appuntamento è davanti al Comune alle ore 14:30 il giorno 30 aprile 2023: bisogna presentarsi indossando jeans e con un ulteriore paio di jeans che verrà steso al suolo accompagnato da delle frasi ricorrenti del victim blaming, come ad esempio il famoso “te la sei cercata”. Se si vuole, il jeans può essere rilasciato per essere donato. È invitata a partecipare tutta la cittadinanza, persone singole, associazioni e qualsiasi realtà curiosa di conoscere ed informarsi su questa giornata. Break The Silence Italia nasce a giugno 2020 in seguito a una molestia verbale a sfondo sessuale subita da Mariachiara Cataldo, ora Presidente dell’associazione, che, raccontando sui social quanto subito, lancia una call to action in cui chiede di rompere il silenzio su tutte le violenze che le donne subiscono ogni giorno. In pochi giorni arrivano più di 400 testimonianze da persone sconosciute e conosciute, tra cui le sue due amiche Francesca Sapey e Giulia Chinigò, che insieme a Mariachiara diventeranno le prime founders del progetto. Successivamente ad aprile 2022 diventa un'associazione di promozione sociale a cui aderiscono altre persone attiviste conosciute online, che credono nel progetto e decidono di firmare per la costituzione dell’Aps, quali Lucilla Crespi, Samanta Nigro, Arianna Simonetto e Giupo Suppo. Attualmente il team è composto da 40 persone in tutta Italia professioniste in diversi ambiti e di genere, orientamento sessuale, abilità fisiche e cognitive, provenienza, età (prevalentemente tra i 20-30 anni) e classi differenti. L’associazione ha l’obiettivo di combattere per i diritti civili e contro la violenza di genere, facendo informazione, sensibilizzazione e formazione su temi quali il consenso, la violenza di genere, gli stereotipi di genere, l'identità sessuale e il victim blaming nelle scuole, eventi, festival, convegni, piazze, comuni, online, sui social media, e persino in alcune aziende. Tramite la pagina Instagram e i canali appositi, infine, si occupa anche di dare supporto alle vittime di violenza che scrivono quotidianamente, anche grazie alla rete di avvocati e psicologi che nel tempo si è costruita. L’associazione riceve in media 3-4 testimonianze e richieste di aiuto a settimana