Fleximan mania: sui siti di e-commerce spopolano felpe, magliette e gadget

Fleximan, il giustiziere degli autovelox, è diventato in pochi giorni un vero e proprio fenomeno di marketing. Per accorgersene basta fare un giro sui principali siti di e-commerce online dove magliette, felpe e molti altri gadget dedicati a Fleximan stanno letteralmente spopolando.

Amministrazioni comunali e forze dell'ordine temevano il fenomeno emulazione ai danni degli autovelox della Marca dopo il rilevatore di velocità divelto a Riese Pio X lo scorso 19 gennaio. Quello che invece si è verificato è un vero e proprio business a scopo di lucro, legato all'immagine e al nome di Fleximan, già incoronato dal popolo dei social come nuovo supereroe contemporaneo. In vendita online si possono acquistare magliette con l'immagine di un supereroe mascherato (foto di copertina) armato di motosega, felpe con la "F" di Fleximan diseganta come fosse il logo di Superman (foto sopra) e molti altri gadget. I prezzi vanno dai 17 euro per una canottiera con l'immagine di una motosega fino ai 32 euro per le felpe con cappuccio. I costumi di Carnevale ancora non si vedono in vendita online ma, c'è già chi pronostica che, nei prossimi giorni, non mancheranno i travestimenti ironici dedicati a quello che ormai è diventato, a tutti gli effetti, un caso nazionale.