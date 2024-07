Flixbus si ferma nella terra di nessuno, a Padova si aspetta a 40 gradi o sotto le bombe d'acqua

«La fermata Itabus Flixbus di via Paolo Sarpi non è un bel biglietto da visita per la città e per centinaia di turisti e lavoratori che ogni giorno partono e arrivano a Padova. Non c'e' ombra, ristoro, sicurezza». La denuncia arriva da Amedeo Levorato, ex presidente Aps, oggi attivo anche nella consulta del quartiere centro, ma su questo tema si sono mossi anche l'ex vicesindaco e oggi consigliere regionale Arturo Lorenzoni, la presidente della consulta centro Francesca Verrecchia e ultimamente anche il consigliere comunale, Luigi Tarzia. La fermata del Flixbus, uno dei mezzi più utilizzati soprattutto dagli studenti fuori sede in alternativa al più costoso treno, ma anche dai turisti, non ha una pensilina, un punto ristoro o informazioni. I viaggiatori vengono scaricati lì, magari con oltre 30 gradi o sotto la pioggia. E sempre lì sono costretti ad aspettare la corriere.

«La gente, giovani e anziani, siede a terra ad attendere con qualsiasi clima, in un luogo non propriamente igienico o ospitale - dice Levorato - .Come Consulta 1 Centro abbiamo fatto presente la situazione ormai da oltre un anno, sollecitata piu' volte anche dal consigliere Luigi Tarzia. Speriamo che a breve venga data una risposta dignitosa a questa irricevibile condizione da terzo mondo: non e' per polemica ma per vera necessita». Da Levorato però arriva anche una proposta concreta: «E pensare che basterebbero pochi atti amministrativi e risorse per risolvere il problema, presentando una situazione esemplare per le persone che provengono da tutta Europa ed intendono visitare o lavorare in città. Sarebbe, infatti, sufficiente affidare in concessione l’area ad APS Div. Parcheggi, che potrebbe riprogettare l’accesso e l’uscita dal piazzale, ricavando un certo numero di parcheggi a sosta temporanea, una tettoia di protezione con pannelli solari per le intemperie e l’attesa, con monitor informativi per la città, un bar con plateatico, ed un eventuale collegamento navetta con il centro città»

«Non dovrebbe mancare, quindi, la possibilità di investire in attività a rendimento economico significativo, una cifra complessiva non superiore a 100 mila euro bastanti per realizzare pensilina, videosorveglianza, impianto fotovoltaico con batterie, fabbricato bar con gazebo esterno, esteticamente accettabile, con asfaltatura e sistemazione della piazza e parcheggio temporaneo a pagamento (come aereoporto) per chi voglia attendere in auto - prosegue Levorato - .Credo, altresi’, che l’intervento troverebbe anche il consenso delle linee Itabus e Flixbus, che potrebbero contribuire alla pulizia e alla sorveglianza dell’area. Si tratta di dare un biglietto da visita all’ingresso e all’uscita dalla città, che non merita l’attuale situazione, come documentata nelle foto che seguono: usufruiscono del piazzale per attendere gli autobus letteralmente centinaia di persone ogni giorno».

Caso vuole, che FlixBus abbia comunicato proprio oggi, 9 luglio, altre soluzione di viaggio per raggiungere Padova e la sua provincia: «La società intende così contribuire alla promozione del territorio supportando un approccio al viaggio più rispettoso dell’ambiente, basato sull’utilizzo di mezzi di trasporto collettivi e slegato dall’auto privata. Oltre al capoluogo, FlixBus collega anche Cittadella e Monselice» si legge in una nota. A livello nazionale, il capoluogo euganeo potrà beneficiare di nuovi arrivi dalle grandi città italiane a breve raggio come Bologna, dove la frequenza delle corse sale da 30 a 37 alla settimana, o Trento, con un aumento da 14 a fino a 19 corse alla settimana. Inoltre, a Padova arriveranno ogni settimana fino a 61 corse da Milano, fino a 39 da Torino, fino a 24 da Roma e fino a 33 da Napoli. FlixBus collega la città anche con gli aeroporti di Orio al Serio fino a 26 volte alla settimana e Malpensa fino a sette corse alla settimana, ideali per chi, dopo l’atterraggio, vorrà arrivare nel Padovano in autobus. Vengono potenziate le tratte anche col resto della provincia: fra i principali, si possono citare gli undici collegamenti settimanali attivi da Bologna e Firenze verso Monselice o dagli aeroporti lombardi verso Cittadella. In particolare, il rafforzamento di queste rotte riflette l’attenzione di FlixBus ai piccoli centri italiani – delle 23 città collegate in Veneto, undici (circa il 48%) hanno meno di 20.000 abitanti – e la sua volontà di contribuire alla deconcentrazione dei flussi turistici e alla promozione delle aree interne, riconosciute dal dibattito pubblico come possibili hub per lo sviluppo di stili di vita più sostenibili.

