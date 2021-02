Il prof. Flor: «Assembramenti e gente senza mascherina. Lo scorso sabato a Padova, un disastro»

Luciano Flor, Direttore Generale della sanità regionale, durante la conferenza stampa delle 12 e 30 dalla sede della Protezione Civile di Marghera, si è lasciato andare a una dichiarazione forte rispetto a come ha trovato lo scorso weekend il centro di Padova. Il prof Flor ha dichiarato di non aver visto misure adeguate di contenimento nel fine settimana per il contenimento della diffusione del virus, facendo chiaro riferimento a Padova. «Mi pare che molte persone abbiano allentato il rigore nel tenere le distanze e indossare la mascherina. Quello che ho visto sabato in centro è un disastro e non parlo solo dei ragazzini».

Comportamenti

Il Direttore Generale della sanità regionale non ce l’ha con l’amministrazione ma si concentra sui comportamenti individuali: «C’erano parecchi controlli, non mi sto riferendo a quello. Ma perché dobbiamo invocare la polizia quando sappiamo che dobbiamo tenere certi comportamenti. Cxi vuole responsabilità e rispetto. Questi a casa portano la malattia ai genitori e ai famigliari, perché lì si abbattono inevitabilmente le barriere. Quando una persona si ammala si scopre che tutti i familiari sono positivi. Si possono fare anche i sensi unici, ma che senso ha andare in un negozio a fare shopping se non c’è una urgenza».