Flor: «Sospendere AstraZenica vuol dire decapitare la campagna vaccinale»

Il direttore generale della sanità veneta, il dottor Luciano Flor ha fatto il punto sulla campagna vaccinale in Veneto: «Finora abbiamo ricevuto 710.960 vaccini e ne abbiamo somministrati 543.491. Di questi 194mila erano dosi Astrazeneca: 68.251 le abbiamo consumate fino a ieri ma in giacenza abbiamo quasi 125mila dosi. 56.100 dosi Pfizer dovrebbero arrivare entro oggi in Veneto, 83mila la prossima settimana. In magazzino abbiamo 23mila dosi Pfizer e 18mila dosi di Moderna. 169.418 veneti hanno ricevuto la seconda dose. 374mila persone sono in attesa della seconda dose. Di queste 68mila sono con AstraZeneca ma i restanti sono Pfizer e Moderna che hanno richiami a 21 giorni non a tre mesi come per AstraZeneca».

Vaccini

«Ad oggi non abbiamo avuto nessun caso grave di decessi o trombosi in Veneto. Tra i richiami ci sono molte categorie deboli come oncologici, anziani e trapiantati. Non serve rimodulare il piano - dice il dottor Flor - Ad oggi possiamo solo andare avanti con i richiami. Questa settimana non arriveranno nuove dosi di Moderna. 30mila nuove dosi arriveranno solo la prossima settimana. Con queste cifre non si può parlare di campagna vaccinale, sono troppo pochi: è imbarazzante» ha amaramente sottilneato il dottor Flor. «Nelle categorie vaccinate il virus è crollato. Vaccinare il maggior numero di persone prima possibile è sempre stato il nostro obiettivo». A domanda diretta il professor Flor spiega cosa vuol dire fermare il vaccino AstraZeneca: «Vuol dire decapitare la campagna vaccinale.

Fase 4

«Il 20% dei pazienti ricoverati nella provincia di Padova e Verona sono in terapia intensiva a causa del Covid. Un dato che ci riporta a novembre del 2020 e che innesca la fase 4 per quanto riguarda le Ulss di quelle province», ha spiegato il professor Flor.