Campagna 5x1000, la Fondazione Città della Speranza raccoglie 2,5 milioni di euro

L’uscita dei dati della Campagna del 5x1000 è stata davvero una bellissima notizia per la Città della Speranza: raccolte 70.904 firme pari a 2.487.683 euro. Un incremento di 9.443 firme pari a 318.376,00 euro in più rispetto allo scorso anno.

5x1000

«Perseverare in chiarezza, trasparenza e visibilità su ciò che si fa e su come vengano impiegate le donazioni ci ha premiato – commenta il Fondatore della Città della Speranza e Presidente dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza di Padova Franco Masello – perché quando chiedi in nome della solidarietà devi essere chiaro. Come abbiamo sempre affermato, 1.500 firme ci consentono di finanziare l’attività di un ricercatore per un anno intero nell’Istituto di Ricerca Pediatrica moltiplicando le possibilità di nuove scoperte per la diagnosi e la cura di bambini e ragazzi affetti da patologie oncoematologiche o malattie rare. Queste nuove oltre 9 mila firme raccolte ci consentiranno di impiegare 6 nuovi ricercatori per portare avanti altrettanti nuovi progetti di ricerca». A favore della Fondazione, nello scorso anno erano state raccolte 61.461 firme pari a 2.169.307 euro che hanno consentito di far lavorare circa 40 ricercatori. Dal 2006 grazie a questa firma sono stati donati alla Città della Speranza ben 24.141.722,77 euro.

Fondazione Città della Speranza

Da ormai trent’anni anni la Fondazione Città della Speranza, grazie all’attività dell’Istituto di Ricerca Pediatrica che ne è il braccio operativo, contribuisce ad offrire speranza a migliaia di bambini che possono crescere e diventare grandi grazie ai traguardi sempre più importanti conquistati dai ricercatori che vi lavorano. In questi decenni il tasso di sopravvivenza dei bambini malati si è innalzato sino alll’85 percento. Ma la Ricerca deve proseguire ancora più speditamente per garantire la guarigione al 100 percento dei bimbi. E per questo è vitale un sostegno che può venire anche da piccoli gesti, come appunto quello di apporre una firma che non costa nulla, ma che può certamente fare la differenza. «Questo bellissimo risultato per il quale non possiamo che ringraziare è frutto del continuo e crescente impegno dei nostri volontari e di quanti credono in ciò che facciamo – aggiunge il Presidente della Fondazione Città della Speranza Giovanni Paolino –. Per questo siamo orgogliosi di poter aprire le porte della nostra Torre della Ricerca, punto di riferimento nazionale ed internazionale per la ricerca sulle malattie oncoematologiche pediatriche, per mostrare a chiunque desideri venire a conoscerci le nostre attività. Dall’anno scorso oltre 9mila persone in più ci hanno accordato la loro fiducia apponendo una semplice firma che non costa nulla ma che per noi significa moltissimo. Ed in nome della trasparenza che ci guida desideriamo condividere con tutti i nostri risultati sperando di raggiungere ancor più velocemente il 100% di guarigioni