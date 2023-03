La fondazione Hope Ukraine denuncia: «Spariscono donne e bambini, vittime di tratta e dark web»

Bambini scomparsi, donne rapite. Anche questo è la guerra, anche in Ucraina. Si calcola, lo ha dichiarato questa mattina il console Marco Toson durante una iniziativa della Fondazione Hope Ukraine: in poco più di un anno dall'entrata delle truppe russe, sono scomparsi circa 16mila bambini ucraini. Per questo la Fondazione ha lanciato una serie di iniziative di aiuto ai minori che si trovano nelle zone dove si combatte e "virtuali" ma concrete, per contrastare il fenomeno della tratta che avviene troppo spesso attraverso il dark web. «Abbiamo creato un avatar che potesse attirare questi personaggi, per sostenerne la ricerca e il contrasto». Accanto a Toson c'è il delegato ucraino della Regione Kharkov, Taras Ogiychuk che sottolinea l'importanza di far conoscere cosa sta accadendo. Il tema delle sparizioni dei bambini è di grandissima attualità visto che su Putin pende un mandato di cattura internazionale per questa vicenda. Mosca si difende asserendo che quei minori sono stati portati in Russia per la loro sicurezza. Ma non c'è solo questo, come si è cercato di far capire oggi durante questo incontro tenutosi presso la sede della Protezione Civile di Padova. Si è parlato di vendita di organi, di rapimenti e tratta di ragazze e di tutte quelle conseguenze atroci che porta in dote un conflitto. A qualsiasi latitudine. Intanto è partito un nuovo convoglio, come è stato spiegato dalla Fondazione Hope Ukraina. Aiuti mirati, da farmaci a tende, donati da privati e da aziende. Poi c'è chi, tipo i produttori di scarpe Geox, che hanno regalato numerose scarpe destinate proprio ai più piccoli. La Bauli invece ha inviato uova di Pasqua di cioccolato, anche queste diretti a bambini. Alla conferenza stampa presente anche il vice sindaco di Padova, Andrea Micalizzi, che ha ritirato un premio alla città per l'impegno costante profuso durante questi mesi drammatici, consegnatoli dallo stesso Toson e dal delegato ucraino Ogiychuk. «Non è un premio che possiamo festeggiare, auspichiamo di poterlo fare quando finalmente le armi saranno silenziate e noi ci auguriamo ogni giorno possa accadere presto. La realtà però ci dice che c'è tanto da fare e questo impegno noi continueremo a non farlo mancare», ha assicurato Micalizzi.