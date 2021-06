Affare fatto: Fondazione Irpea cede all'Università il complesso Lombardo-Dalla Vecchia

Dopo un lungo percorso di confronto, il presidente di Fondazione Irpea Armando Gennaro ha firmato l’atto di vendita all’Università di Padova del complesso immobiliare Casa Lombardo-Miglioranza-Dalla Vecchia.

Cessione

La cessione degli immobili è motivata dalla necessità di effettuare investimenti nei settori di punta della Fondazione, ovvero i servizi socio-sanitari rivolti a persone con disabilità, ed educativo-scolastici. «La pandemia ha fatto emergere con ulteriore urgenza - spiega il Presidente di Fondazione Irpea Armando Gennaro - l’esigenza di proseguire con ancor più determinazione nell’opera di innovazione dei contenuti e dei processi dei servizi per mantenere gli elevati livelli qualitativi delle attività a beneficio degli utenti e a garanzia dei 220 posti di lavoro. Dispiace privare la Fondazione di un bene che è stato di grande supporto ai numerosi studenti e lavoratori accolti in quasi venti anni di attività ma soprattutto rincresce il venir meno di una struttura attivata nel 2005 in memoria e in onore al servo di Dio Vinicio Dalla Vecchia, giovane medico padovano, esempio di dedizione nello studio e nel lavoro e di impegno civile, del quale è in corso la causa di beatificazione. A margine della lunga trattativa, avviata già nel 2018, alla Fondazione resta il rammarico di non aver trovato la disponibilità dell’Ateneo a concordare un prezzo di vendita maggiormente congruo al valore effettivo dell’immobile, che si affaccia su Via Beato Pellegrino vicino al nuovo polo umanistico».