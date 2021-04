Fondazione museo della medicina: al via le candidature per la nomina del rappresentante della provincia nel Cda

La Provincia deve provvedere alla nomina del proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova. La Fondazione, per il Museo, ha la finalità di raccogliere, custodire, gestire e valorizzare le testimonianze della cultura medica che, nel corso dei secoli, si è sviluppata attraverso la ricerca, l'insegnamento e l'assistenza, con particolare riferimento alla città di Padova, al territorio veneto ed ai nuovi traguardi raggiunti dalla medicina.

«Una realtà unica in tutto il paese»

«Nel 2008 – ha detto Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova - assieme all’Università degli Studi di Padova, la Regione Veneto, il Comune di Padova, l’Azienda Ospedaliera e l’ULSS abbiamo costituito la Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova per valorizzare il patrimonio inestimabile di storia e conoscenza. Un museo che collega mirabilmente passato, presente e futuro, cultura, arte e scienza. Un museo che sa rinnovarsi, sa stare al passo con i tempi, uno spazio che valorizza la storia della medicina e dell’eccellenza medica e universitaria, ma nel contempo sa creare un luogo attivo, da vivere, non un semplice contenitore da osservare, ma un luogo animato e un centro di attività culturale e didattica. Per questo colgo l’occasione per ringraziare gli attuali componenti della Fondazione per il lavoro fin qui svolto, per la grande professionalità e competenze messe a disposizione di una realtà unica in tutto il Paese».

Dettagli della candidatura

Ai sensi della vigente normativa, la competenza di questa nomina è del Presidente della Provincia e il Presidente della Fondazione è il rappresentante della Provincia di Padova nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa.

Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione sono gratuite. La candidatura dovrà pervenire entro il 20 aprile 2021. L’Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Provincia del sito www.provincia.padova.it alla voce “Bandi di gara – Avvisi pubblici” oppure al seguente link

https://www.provincia.padova.it/musme-avviso-presentazione-di-candidature-rappresentanza-della-provincia-nel-consiglio-di