Fondi ai commercianti per rifare il look alle attività, Graziati e Antico Forno tra i beneficiari

L'amministrazione aveva messo a disposizione 600 mila euro per il rilancio. Hanno ottenuto il contributo in 144

Sono ben 144 i titolari dei negozi, sia del centro storico sia dei quartieri, che hanno ottenuto i soldi per un tendone nuovo, per la vetrina, l'insegna, l'arredo esterno o per cambiare l'illuminazione. In 200 avevano partecipato al bando per la distribuzione dei 600 mila euro a pioggia messi a disposizione dall'amministrazione comunale. Le agevolazioni sono state accordate sotto forma di contributo a fondo perduto e hanno un importo unitario massimo di 5 mila euro e un importo minimo di mille, senza superare il 50% delle spese ammissibili. Sostanzialmente, il Comune paga al massimo la metà delle spese e non tutto il restyling. Tra coloro che ne hanno usufruito spicca il bar pasticceria Graziati di piazza della Frutta (5 mila euro), la pescheria dello Chef Sotto il Salone (5 mila euro), la gelateiria Panciera e l'Antico Forno.