Contributi per biciclette a pedalata assistita, aumentato di 50mila euro il fondo comunale

La Giunta ha approvato una delibera che aumenta di 50mila euro il fondo destinato ai contributi per biciclette o cargo bike a pedalata assistita.

Fondi

Ad oggi sono arrivate 158 domande, per un controvalore di circa 78mila euro. Rimangono invariate le regole per presentare la domanda: per le biciclette a pedalata assistita, dalle quali sono escluse le mountain bike o le bici da corsa, potranno fare domanda le persone fisiche residenti nel Comune di Padova che acquisteranno, fino alle ore 12 del 24 dicembre, una bicicletta nuova di fabbrica acquistata presso produttori o rivenditori con almeno un punto vendita con sede espositiva nella provincia di Padova. Ad ogni persona può essere concesso un solo contributo con la possibilità di un ulteriore contributo, per ogni ulteriore acquisto di biciclette a pedalata assistita effettuato per i componenti del nucleo familiare, con il limite massimo di n. 3 biciclette a pedalata assistita per nucleo familiare. Per le cargobike a pedalata assistita potranno fare domanda le persone fisiche residenti nel Comune di Padova, le imprese e le associazioni, a condizione che abbiano sede operativa nel territorio comunale. Anche in questo caso dovranno acquistare un cargobike nuovo di fabbrica presso produttori o rivenditori con almeno un punto vendita con sede espositiva nella provincia di Padova e ad ogni soggetto richiedente può essere concesso un solo contributo. Il contributo, riconosciuto sul prezzo finale comprensivo di iva, sarà a copertura parziale delle spese a carico dei beneficiari e consiste in:

Fino a massimo 500 euro (comunque non superiore al 50% del prezzo) per l'acquisto di una bicicletta a pedalata assistita per uso urbano e non sportivo.

800 euro per l'acquisto di una cargo bike a pedalata assistita nuova di fabbrica.

Per richiedere di essere ammessi al contributo servirà compilare l’istanza per l’assegnazione del contributo online all’indirizzo istanzeonline.comune.padova.it, nella sezione servizi al cittadino accedendo con Spid o Cie. A ciascun soggetto beneficiario, per ciascuna domanda pervenuta, verrà assegnato un numero progressivo di protocollo che sarà disponibile nella sezione “Le mie Istanze” del portale Istanze online del Comune di Padova (istanzeonline.comune.padova.it).

Andrea Ragona

Il commento dell’assessore alla mobilità Andrea Ragona: “Anche stavolta un grande successo per quest’iniziativa. Come avevamo promesso, e a maggior ragione in previsione delle festività in cui prevediamo altre persone vogliano fare acquisti di questo genere, aumentiamo il fondo disponibile, con l’obiettivo di riuscire a soddisfare tutte le domande. Credo sia un’opportunità importante per i padovani, ma soprattutto per lo sviluppo della mobilità dolce e sostenibile: più persone decidono di investire per muoversi in questo modo, più ne guadagna la città.”