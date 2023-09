Trasporto pubblico locale, la Regione anticipa 6,5 milioni di euro a Busitalia Veneto

Ammonta a 70 milioni e 726.230,33 euro il fondo anticipato dalla Regione del Veneto e destinato alle aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale per il 2023.

Trasporto pubblico locale

«Obiettivo della manovra, che anticipa lo stanziamento del Fondo Nazionale Trasporti, previsto per fine ottobre, è garantire continuità e qualità al servizio del tpl, soprattutto in un momento delicato che vede l’aumento dei costi di carburante ed energia elettrica per i mezzi e la ripresa delle attività scolastiche. Le risorse, che confermano il forte impegno della Regione sul tema del trasporto, consentiranno agli operatori del settore di disporre della liquidità necessaria a coprire gli oneri derivanti dai contratti di servizio sottoscritti con gli enti locali»: lo ha detto la vicepresidente e assessore ai Trasporti e Infrastrutture della Regione del Veneto, Elisa De Berti, con riferimento alla delibera, approvata dalla Giunta, che consente di anticipare alle aziende di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario, di navigazione lagunare e alla società regionale Infrastrutture Venete Srl i fondi necessari, da qui a fine anno, per l’erogazione dei servizi ordinari di mobilità per i cittadini. «Secondo la legge, entro il 15 gennaio di ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili assegna alle Regioni, a titolo di anticipazione, l’80% per cento dello stanziamento, mentre il restante 20% entro il 31 ottobre. Nell’attesa che arrivino i finanziamenti statali, la Regione Veneto si è dotata di un’apposita legge per autorizzare la Giunta ad anticipare annualmente, entro ottobre, nei limiti delle proprie disponibilità di cassa, un importo non superiore al 90% del valore del saldo della quota del Fondo Nazionale Trasporti attribuita alla Regione del Veneto in proporzione ai finanziamenti assegnati nell’anno precedente».

La suddivisione

Nel dettaglio, dei complessivi 70.726.230,33 euro, 27.450.863,32 euro saranno destinati al trasporto ferroviario mentre 43.275.367,07 euro a quello automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare così ripartiti per provincia: 17.593.609,46 euro andranno a Venezia, 2.179.422,84 a Belluno, 6.547.904,18 a Padova, 1.805.115,02 euro a Rovigo, 4.602.844,60 euro a Treviso, 6.043.747,51 euro a Verona, 4.502.723,40 euro a Vicenza.