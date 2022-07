In arrivo gli incentivi a fondo perduto per il 70% del mondo della ristorazione

Sarà pubblicato a breve il bando del Ministero delle Politiche Agricole destinato al settore ristorazione, con lo scopo di favorire le eccellenze del settore. Si tratta di un contributo a fondo perduto fino al 70% (e fino a massimo di 30.000 euro) destinato all’acquisto di macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli innovativi. Destinatarie di questo contributo le imprese di ristorazione con somministrazione, le pasticcerie e le gelaterie iscritte da almeno 10 anni al Registro delle imprese oppure quelle che, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto, hanno acquistato prodotti certificati Dop, Igp, Sqnpi (Sistema di qualità nazionale di produzione integrata), SQNZ (Sistema di qualità nazionale zootecnica) e prodotti biologici (per la ristorazione almeno il 25 % degli acquisti totali, per la pasticceria e la gelateria almeno il 5%). Per non farsi trovare impreparati e riuscire a inviare la domanda in tempo utile, è possibile contattare l’Ufficio Finanza Agevolata di Confcommercio Ascom Padova chiamando lo 049.8209792 o scrivere a: centrostudi@ascompd.com