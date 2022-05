Sanità, a Padova arrivano 2,7 milioni di euro per gare e acquisti di strumenti negli ospedali

11,8 milioni di euro. Questa la cifra stanziata dalla giunta regionale per acquistare strumenti e realizzare opere negli ospedali veneti. All'Azienda ospedaliera padovana spettano 2,7 milioni di euro.

Il finanziamento

La giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, ha dato il via libera a 15 progetti d’investimento per un totale di 11 milioni 884 mila euro, proposti da Ulss e Aziende ospedaliere e approvati dalla Commissione regionale per l’investimento in tecnologia ed edilizia sanitaria (Crite). «Si tratta di acquisti e opere – fa notare Lanzarin – assolutamente necessari per mantenere l’operatività e la qualità dei servizi erogati, che hanno superato il severo vaglio della Crite. Ciò significa che in Veneto si continua con la strategia degli investimenti continui in sanità, autorizzati e finanziati nonostante l’enorme impegno finanziario legato alla lotta al Covid». Per l'Azienda ospedaliera di Padova sono previsti 820 mila euro per la gara per la fornitura di sistemi per la resezione prostatica, 665 mila euro per l'autorizzazione alla gara per la fornitura di laser greenlight e generatore Rezum per Urologia e ancora 1 milione e 260 mila euro destinati alla fornitura di frigoemoteche, congelatori e frigoriferi per vari reparti. Anche l'Istituto oncologico veneto riceverà dei finanziamenti: 750 mila euro per l'autorizzazione alla gara per lavori di restauro conservativo della copertura della palazzina di radioterapia.