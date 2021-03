Albignasego, Dad: il comune mette a disposizione delle famiglie 10mila euro

A differenza della scorsa primavera le attività produttive sono aperte, così come molte attività commerciali, e sorge anche il grande problema di come fare per accudire i figli

Per venire incontro alle famiglie che avessero difficoltà economiche nell'approvvigionamento di strumenti e servizi per la didattica a distanza dei propri figli, il Comune di Albignasego mette a disposizione dell’Istituto comprensivo una somma di 10 mila euro, che vanno ad aggiungersi agli oltre 100 mila che annualmente vengono erogati all’istituto scolastico per progetti, attività didattiche, canoni e altre spese di funzionamento.

Metodo di distribuzione

Questi ulteriori 10 mila euro del Comune vengono messi a disposizione delle famiglie attraverso l’istituto scolastico, che ha individuato criteri e metodi per la loro distribuzione. Il modulo per fare domanda è disponibile presso la scuola. «Questa nuova ed inaspettata chiusura delle scuole sta causando diversi disagi alle nostre famiglie» dice il sindaco Filippo Giacinti. «Come Amministrazione abbiamo deciso di intervenire immediatamente assicurando all’Istituto comprensivo ulteriori risorse aggiuntive rispetto a quelle che ogni anno trasferiamo per contribuire alle spese di funzionamento (che sarebbero a carico dello Stato) e a nuovi progetti didattici. Queste risorse suppletive serviranno per aiutare le famiglie che hanno necessità di avere strumenti e servizi per la Dad».

Attività aperte

A differenza della scorsa primavera le attività produttive sono aperte, così come molte attività commerciali, e sorge anche il grande problema di come fare per accudire i figli, soprattutto i più piccoli. «Mi unisco all'appello di molti sindaci» aggiunge Giacinti, «che in queste ore stanno ricevendo centinaia di messaggi che mettono in luce questa grande criticità. Chiediamo al Governo di farsi al più presto carico del problema, da parte nostra, come sempre, siamo disponibili a dare la massima collaborazione».