A Fontaniva arrivano le classi "ventilate" anti Covid

Si respira aria nuova nelle aule degli istituti scolastici di Fontaniva quest’anno, grazie all’installazione di 58 nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata per il ricambio e la purificazione dell’aria indoor. L’amministrazione comunale, infatti, ha finanziato un importante intervento per dotare tutte le classi dei tre plessi scolastici – la Scuola Primaria Battisti, la Scuola secondaria di primo grado Alberti e la Scuola Primaria Filzi – di macchine VMC Helty Flow M800, in grado di ventilare i locali anche a finestra chiusa assicurando una migliore salubrità al loro interno.

Sindaco Pitton

«Il periodo di pandemia ci ha imposto una seria riflessione su come garantire maggiore sicurezza ad alunni e docenti in aula – commenta Edoardo Pitton, Sindaco di Fontaniva – nonché sul come salvaguardare la scuola in presenza ed evitare ulteriori periodi di didattica a distanza che, a nostro parere, non possono sostituire le interazioni a tu per tu e le dinamiche sociali della vita scolastica. Installare sistemi di VMC ci ha convinto come la soluzione più efficace sul lungo periodo, in quanto oltre a rendere più difficile la proliferazione di batteri agenti patogeni e particelle virali, ci consentirà anche, ad emergenza sanitaria rientrata, di mantenere ottimale la qualità dell’aria e quindi il comfort all’interno delle aule».

L'intervento

Cuore dell’intervento – eseguito dall’Impresa Ranzato Impianti su progetto dell'Ing. Simone Micheletto – sono state le macchine decentralizzate Flow M800 dell’azienda vicentina Helty, scelte sia per le elevate prestazioni tecniche che per la possibilità di completare i lavori di installazione in tempi rapidi e senza lavori edili onerosi. Questi sistemi, infatti, vengono posizionati all’interno di un mobile bianco verticale che si mimetizza nella stanza come un armadio e a differenza di soluzioni alternative come gli impianti centralizzati, non necessitano di canalizzazioni complesse.