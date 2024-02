Anche Esu aderisce alla Green Food Week con un menù a base di sostenibilità

«Coordinati da Andisu, l’associazione che riunisce gli organismi che erogano i servizio per il diritto allo studio universitario, i nostri servizi di ristorazione Nord Piovego e Agripolis sono tra le 68 mense universitarie italiana impegnate in questa importante iniziativa, promossa dall’associazione Foodinsider per valorizzare e diffondere l’alimentazione a basso impatto ambientale» afferma Giuseppe Maschera, Presidente di Esu Padova. Un modo semplice, ma efficace, per mitigare gli effetti del climate change attraverso un menù più vegetale e sostenibile, che può diventare un’abitudine alimentare positiva per la salute, il territorio e l’ambiente. Ma anche un momento di festa, in cui sono coinvolti tutti i protagonisti delle due mense padovane: chi prepara i piatti, chi li serve, chi li consuma e chi ne promuove l’accettazione.

Pasti green

Ogni giorno della settimana saranno proposti due o tre primi e secondi green, oltre ovviamente a tutti i contorni, a basse di legumi e verdure di stagione. La giornata di giovedì 8 sarà meatless: non saranno proposti cibi a base di carne e di pesce. «Per attirare la massima attenzione dei fruitori dei nostri servizi di ristorazione - aggiunge il Presidente Esu - insieme alla giornata meatless, proporremo anche una delle nostre 3 giornate annuali con “menù a KM zero” con prodotti locali come rucola, formaggio asiago, radicchio, ricotta, e anche il tradizionale dessert di carnevale con le classiche frittelle uvetta e ricotta. Ovviamente anche le pizze saranno rigorosamente green».

La sostenibilità

“L’attenzione alla sostenibilità ambientale nei nostri servizi di ristorazione non si limita però a questa settimana - conclude Maschera - Da luglio 2023, infatti, abbiamo ridotto la proposta giornaliera di piatti a base di carne, passando da due a uno solo, nella consapevolezza dell’importanza che centri di grande distribuzione come i nostri possono avere dal punto di vista della cultura e dell’educazione alimentare”.