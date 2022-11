Per la rivista Forbes la Spa delle Preistoriche è tra le migliori 50 d'Italia

Tra le 50 migliori Spa d’Italia selezionate per la pubblicazione di E-SPAnsiva, la nuova guida specializzata in wellness edita da Forbes Italia e Robb Report Italia, c’è anche una struttura padovana. Si tratta della Neró Spa New Experience del Terme Preistoriche di Montegrotto Terme, un gioiello progettato dal noto architetto di settore Alberto Apostoli che si sviluppa su 1200 metri quadrati, di cui ben 500 dedicati al “percorso acque”.

La guida, 352 pagine a cura di Raffaella Dallarda e BFC Media, si pone come una bussola imprescindibile per orientarsi all’interno della variegata offerta del comparto benessere in Italia. Schede tecniche, highlights, consigli, trend e la presenza di QR-code di accesso a contenuti multimediali aiutano il lettore ad esplorare le più belle Spa Italiane. Dallarda, specialista e blogger di Spa e Benessere, di Neró Spa New Experience evidenzia diversi punti forti, tra cui spiccano gli ambienti destinati all’uso di Galleria d’Arte, che accoglie tele che riflettono il concetto di bellezza, benessere e armonia. All’interno del “percorso acque”, che conta diversi ambienti tradizionali come sauna finlandese, bagno turco e hammam, hanno colpito la presenza di un Temazcal, la sauna cerimoniale a cupola tipica delle civiltà precolombiane sudamericane, e un Kotatsu, il tipico tavolino usato in Giappone per degustare té e infusi, che ha alla base una vasca d’acqua calda per riscaldare i piedi di chi sta bevendo.

Ad essere particolarmente apprezzato è anche il know-how del personale, che, oltre a praticare rituali esclusivi firmati Neró Spa, può contare sulle proprietà delle acque ipertermali salsobromoiodiche e su pregiati fanghi curativi che favoriscono la risoluzione dei processi infiammatori cronici. A distinguersi, all’interno del Resort, è anche il percorso fisioterapico (la struttura è convenzionata anche con SSN, INAIL, Previmedical e Unisalute), che propone anche l’idrokinesiterapia in acqua termale.

«Siamo davvero onorati ed entusiasti di essere stati inclusi in questa prestigiosa guida. Questo risultato per noi però non rappresenta un traguardo, bensì una tappa di un percorso intrapreso dalla nostra famiglia da alcuni anni e che punta a creare un resort termale d’eccellenza. In un mercato sempre più competitivo, oggi più che mai sentiamo la necessità di offrire ai nostri ospiti un’esperienza unica di benessere. Il primo passo in questa direzione è stato mosso con l’apertura di Neró Spa New Experience nel 2019. Il prossimo sarà ad aprile 2023 con l’inaugurazione dei Preistoriche Green Lodge, delle suite uniche nel loro genere, progettate attorno agli alberi secolari del nostro parco con materiali sostenibili e scelte costruttive volte alla salvaguardia del patrimonio arboreo. Anche per quest’ultimo progetto abbiamo scelto di lavorare con l’architetto di fama internazionale Alberto Apostoli, ormai divenuto un punto di riferimento nel settore e per noi un partner insostituibile per lo sviluppo dei nostri progetti», dichiara la titolare Angela Stoppato, che con la famiglia gestiste la struttura.