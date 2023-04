“Forestiamo insieme l’Italia”, a Cittadella l’iniziativa nazionale di tutela ambientale: mille alberi da piantare

Fa tappa a Cittadella l’iniziativa nazionale di tutela ambientale “Forestiamo insieme l’Italia” di Rete Clima, ente non profit che promuove azioni di Corporate Social Responsibility (CSR), di sostenibilità e di decarbonizzazione, in collaborazione con Coldiretti Padova e Commercianti Indipendenti Associati Conad.

Bosco

Il bosco di nuova realizzazione nei pressi di via dell’Olmo, che sarà inaugurato martedì 18 aprile con la piantumazione di mille alberi, a partire dalle 10.30, verrà strutturato come un querco-carpineto, formazione forestale tipica della pianura padana. Creando questo nuovo bosco viene quindi ricreato l'habitat naturale tipico di diverse specie di piante, animali e uccelli, con un conseguente contributo all’aumento della biodiversità locale.Coldiretti Padova parteciperà attivamente alla piantumazione con i florovivaisti padovani mobilitati nella creazione di questo nuovo bosco. Presenti per l’occasione anche alcune decine di ragazzi della scuola primaria coinvolti nelle lezioni di educazione ambientale “Semi’nsegni” organizzate dalle donne di Coldiretti Padova in tutta la provincia con laboratori, esperienze in orto e giardino, piantumazione di alberi.

Alberi

«Piantare alberi è un investimento sul futuro – afferma Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova – per questo siamo felici di collaborare con Conad e Rete Clima nel sensibilizzare i nostri cittadini. Questo è un evento di rilevanza nazionale, è la diciassettesima tappa del progetto dedicato alla creazione di nuovi boschi. Ricordo che Padova è una delle province venete che più ha risentito della cementificazione negli ultimi decenni, pertanto incrementare il patrimonio boschivo è un dovere e un gesto che fa bene al territorio e all’ambiente. Crediamo che possa essere un’opportunità di educazione ambientale, ma anche una possibilità economica per i nostri vivaisti forestali privati. Le piante sono prodotte nei vivai locali perché lo scopo dei progetti è anche quello di valorizzare la filiera florovivaistica italiana. Tutte le piante sono inoltre accompagnate da passaporto fitosanitario, che garantisce il controllo, la tracciabilità e l’assenza di malattie la cui diffusione potrebbe causare gravi danni economici ed ambientali. Puntare sulla filiera 100% italiana garantisce alla biodiversità locale di crescere e alle nostre città di avere un alleato in più contro l’inquinamento. E puntiamo sulla giusta retribuzione delle piante, nel massimo rispetto della legge contro le pratiche sleali».

Atmosfera

«Gli alberi - spiega Andrea Pellegatta, Co-fondatore di Rete Clima e responsabile dei progetti forestali - giocano un ruolo importante per il benessere e la qualità della vita: contribuiscono al contrasto al riscaldamento climatico assorbendo CO2 atmosferica, sequestrano particolato atmosferico, operano la regimazione delle acque di pioggia, permettono un incremento della biodiversità, comportano una diminuzione dell’isola di calore urbana, migliorano il paesaggio, offrono funzioni fruitive e ricreative per i cittadini. Siamo felici di supportare Conad in questo progetto importante per l’ambiente e per la società».

Cittadella

“Occuparci dell’ambiente è da sempre un impegno comune che contraddistingue la Cooperativa e i Soci nei loro territori. Siamo per questo molto orgogliosi di sostenere questo progetto concreto a sostegno della Comunità di Cittadella” afferma Maurizio Pelliconi, Presidente di CIA Conad. “Ringraziamo inoltre i clienti che hanno partecipato attivamente all’iniziativa presso tutti i punti di vendita Conad locali, contribuendo in maniera concreta a questo progetto”. L’iniziativa “Forestiamo insieme l’Italia” è parte della campagna “Foresta Italia” e prevede entro il 2023 la piantagione di 20.000 alberi su tutto il territorio nazionale - mille in ciascuna regione – grazie al prezioso aiuto delle Cooperative, dei Soci e dei clienti, i quali hanno partecipato alla campagna di forestazione nei punti vendita lungo tutto il territorio nazionale attraverso l’acquisto di prodotti a marchio Conad. Le attività di forestazione rientrano nella strategia concreta di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il Futuro”, basata su tre dimensioni: Ambiente e Risorse, Persone e Comunità, Imprese e Territorio.