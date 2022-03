Percorso di formazione per gli agricoltori del Mercato coperto: l'iniziativa di Coldiretti

Un percorso di formazione e informazione per gli imprenditori agricoli impegnati nella vendita diretta nel Mercato coperto di Campagna amica Padova. È in corso in questi giorni, su iniziativa dell’ufficio formazione di Coldiretti Padova, l’attività rivolta agli agricoltori che animano il Mercato Coperto di via Vicenza a Padova e presentano ai cittadini consumatori i propri prodotti a chilometro zero, fornendo utili consigli e informazioni legate all’origine e alle caratteristiche degli alimenti.

Il percorso

Un percorso formativo articolato, grazie all’intervento degli esperti, che consente agli operatori dei Mercati di Campagna amica di ricevere informazioni utili sulla vendita diretta, sulla gestione dei farmer’s market, sul linguaggio da usare, sul rapporto con i clienti e altri aspetti pratici legati alla quotidianità del punto vendita. Ogni settimana sono sempre più numerosi i consumatori padovani che scelgono di fare la spesa a chilometro zero nel Mercato coperto di Campagna amica Padova ed è fondamentale per gli agricoltori che vi partecipano conoscere e curare tutti gli aspetti che permettono di ottimizzare la comunicazione e il rapporto con i clienti, l’immagine stessa dell’azienda e la promozione delle tipicità della nostra migliore agricoltura.