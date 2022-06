Sanità, la Giunta regionale approva la formazione complementare degli infermieri

La Giunta Regionale del Veneto, su proposta dell’assessore alla sanità Manuela Lanzarin, ha approvato il percorso di Formazione complementare in assistenza sanitaria dell’Operatore Socio Sanitario e le modalità organizzative del corso rivolto agli infermieri referenti dell’OSS in formazione complementare in assistenza sanitaria nelle strutture extra ospedaliere residenziali e semiresidenziali per anziani, pubbliche e private accreditate della Regione del Veneto.

Formazione

Sotolinea Lanzarin: «Proprio in questi giorni è stato peraltro istituito, su iniziativa della Regione Veneto che coordina il gruppo tecnico interregionale che si occupa di personale del SSN un gruppo di lavoro con il Ministero della Salute finalizzato alla revisione del profilo di operatore socio sanitario e dell’operatore socio sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria. Entrambe le attività corsistiche sono state anche oggetto di confronto con gli Ordini provinciali delle Professioni infermieristiche e i referenti nazionali delle professioni sanitarie e socio sanitarie OSS - OSSS - infermieri generici - infermieri psichiatrici (Migep). Gli incontri sono avvenuti tra dicembre 2021 e marzo 2022». La realizzazione del percorso formativo è demandata alla Fondazione Scuola Formazione SSP che possiede l’esperienza necessaria per una organizzazione tecnico informatica adeguata allo scopo. L’organizzazione complessiva è invece demandata ad Azienda Zero, che provvederà a coordinare i soggetti istituzionali. Per quanto attiene al tirocinio la programmazione dell’avvio delle attività è demandata ai responsabili delle professioni infermieristiche delle Aziende Ulss. Il totale dei posti è 510, così suddivisi: Ulss 1 Dolomiti 30; Ulss 2 Marca Trevigiana 90; Ulss 3 Serenissima 60; Ulss 4 Veneto Orientale 30; Ulss 5 Polesana 30; Ulss 6 Euganea 90; Ulss 7 Pedemontana 30; Ulss 8 Berica 60; Ulss 9 Scaligera 90.