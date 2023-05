Forum "Duezerocinquezero", si parte con Zaia e il ministro Urso: «Dritti verso l'obiettivo»

È iniziata oggi 16 maggio a Padova la seconda edizione di Duezerocinquezero, il Forum nazionale dell’energia e della sostenibilità che fino a giovedì 18 maggio animerà il Centro Culturale San Gaetano. L’evento è promosso da Comune di Padova e AssoESCo e realizzato con il contributo tecnico-scientifico dello studio professionale Fieldfisher e il forte sostegno, tra gli altri, di EstEnergy/Gruppo Hera e Hera Servizi Energia. La giornata inaugurale, intitolata Energy & Sustainability Summit 2023, si è aperta con i saluti del Vicesindaco di Padova Andrea Micalizzi, della Prorettrice alla Sostenibilità dell’Università di Padova Francesca Da Porto, di Carlo Alberto Marchi per Fieldfisher e del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, intervenuto con un messaggio. «»

“Plaudo a questa importante iniziativa di confronto, di sviluppo di sinergie tra gli attori coinvolti nella transizione ecologica ed energetica, di condivisione di buone pratiche – ha scritto Zaia – Ritengo fondamentale impegnarsi in progetti che possano garantire uno sviluppo e una crescita sostenibile del territorio, mettendosi in gioco e affrontando le sfide. La transizione ambientale in Veneto è già realtà. Stiamo lavorando moltissimo in questo campo, anche per varare il nuovo Piano energetico. Il Consiglio regionale ha, inoltre, approvato la L.R. n. 16 del 5 luglio scorso, ‘Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale’, per affrontare il caro energia che ha messo in seria difficoltà famiglie e imprese”.

“Siamo, inoltre, la prima regione d’Italia per raccolta differenziata: un risultato raggiunto con l'impegno quotidiano di enti locali e cittadini – prosegue Zaia – Il Veneto è anche la prima regione per aziende che investono nell’economia circolare e la seconda per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico. Questa è la realtà del Veneto di cui sono orgoglioso. Un lavoro di squadra necessario per dar vita a strategie comuni sulla sostenibilità per perseguire gli obiettivi dell’Agenda 2050 dell’UE in materia di ambiente, energia e clima”.

A Vittorio Cossarini, Presidente di AssoESCo, il compito di introdurre i temi clou del Forum (“La transizione energetica offre delle grandi opportunità di innovazione e di sviluppo, anche a livello sociale. Facciamo leva sulle filiere che permettono di realizzare la decarbonizzazione per la crescita del Paese, per chi vive di lavoro la decrescita felice non esiste”) mentre il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha inviato un messaggio ai partecipanti. Questi i passaggi salienti dell’intervento di Urso: "L'Italia, che è la seconda potenza manifatturiera d'Europa, oggi deve difendere la sua posizione nel mondo rispondendo da una parte agli shock esogeni, come la pandemia e la guerra, e dall'altra ad una competizione su scala internazionale anche con Paesi che non rispettano i vincoli di sostenibilità. Nel percorso di transizione verso una produzione sostenibile e verso processi sempre più decarbonizzati il principio a cui fare riferimento è quello della neutralità tecnologica: siamo convinti che le nostre imprese debbano poter fare ricorso al più ampio ventaglio di tecnologie, la cui giusta combinazione garantisce i risultati voluti nel modo più efficiente. Con questo spirito abbiamo iniziato il lavoro di aggiornamento del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, che indicherà lo scenario nazionale di policy da adottare per la riduzione delle emissioni in linea con gli obiettivi europei”. “In questo frangente – conclude Urso – disponiamo di una quantità ingente di risorse che mai abbiamo avuto a disposizione: occorre lavorare per mettere a sistema risorse e attività affinché il RepowerEU e il PNRR diano i risultati sperati in un'economia che cresce. Il Governo è attivamente impegnato per orientare le risorse finanziarie a sostegno della transizione green ed è particolarmente attento ad ascoltare i preziosi suggerimenti provenienti dai vari attori”.

I lavori sono quindi entrati nel vivo con la tavola rotonda, moderata dal conduttore radiofonico di Radio 24 Maurizio Melis, “Il contributo della decarbonizzazione all’autonomia del Paese” a cui hanno preso parte il Presidente del GSE (Gestori Servizi Energetici) Paolo Arrigoni, il Presidente di ENEA Gilberto Dialuce, il Professor Tiziano Treu, già Presidente del CNEL, e Stefano Toschei, Consigliere di Stato e Presidente del Comitato Scientifico AITRA. I relatori hanno convenuto sulla necessità per l’Italia di accelerare sulla ricerca e lo sviluppo delle fonti rinnovabili per avvicinarsi ai nuovi, ambiziosi target di decarbonizzazione fissati dall’Europa e allo stesso tempo aumentare l’autonomia energetica del Paese. Tutto ciò con un approccio votato alla neutralità tecnologica e facendo attenzione a non sostituire la dipendenza dai combustibili fossili con quella dalle materie prime critiche.